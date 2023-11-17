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Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По информации губернатора Михаила Развожаева, над Северным молом военные сбили две воздушные цели. По предварительным данным, инфраструктура не повреждена.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыАтака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, севастополь, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма

Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты над Черным морем у берегов Крыма

11:20 17.11.2023 (обновлено: 11:27 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь из окна самолёта
Вид на Севастополь из окна самолёта - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
17 ноября около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - сказано в сообщении.
В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По информации губернатора Михаила Развожаева, над Северным молом военные сбили две воздушные цели. По предварительным данным, инфраструктура не повреждена.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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