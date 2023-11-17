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Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T11:20
2023-11-17T11:20
2023-11-17T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По информации губернатора Михаила Развожаева, над Северным молом военные сбили две воздушные цели. По предварительным данным, инфраструктура не повреждена.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыАтака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
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министерство обороны рф, севастополь, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты над Черным морем у берегов Крыма
11:20 17.11.2023 (обновлено: 11:27 17.11.2023)