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Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
Следком России будет расследовать атаку украинских беспилотников на Севастополь, в результате которой мирный житель получил тяжелые ранения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T19:50
2023-11-07T19:50
2023-11-07T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Следком России будет расследовать атаку украинских беспилотников на Севастополь, в результате которой мирный житель получил тяжелые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Во вторник утром над Крымом и акваторией Черного моря сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина. Медики диагностировали у него перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота. Он находится в тяжелом состоянии.Действиям всех причастных к этому преступлению лиц будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. 4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известноДля чего Киев грозит массированными атаками дроновНад Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20231107/ranenyy-pri-atake-bespilotnikov-na-sevastopol-v-tyazhelom-sostoyanii-1132609627.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу на крым, происшествия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, общество, новости крыма
Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
Следком России будет расследовать атаку украинских беспилотников на Севастополь
19:50 07.11.2023 (обновлено: 19:51 07.11.2023)