https://crimea.ria.ru/20231109/u-poberezhya-kryma-sbita-raketa-neptun-1132696533.html

У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"

У побережья Крыма сбита ракета "Нептун" - РИА Новости Крым, 09.11.2023

У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ракетной атаки на Крым со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T18:41

2023-11-09T18:41

2023-11-09T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ракетной атаки на Крым со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на внешнем рейде города военные уничтожили воздушную цель.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма. А 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты на полуостров пострадал житель Севастополя.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабльВ Крыму над Керчью сбиты ракеты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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