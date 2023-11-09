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У побережья Крыма сбита ракета "Нептун" - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"
У побережья Крыма сбита ракета "Нептун" - РИА Новости Крым, 09.11.2023
У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ракетной атаки на Крым со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T18:41
2023-11-09T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ракетной атаки на Крым со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на внешнем рейде города военные уничтожили воздушную цель.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма. А 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты на полуостров пострадал житель Севастополя.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабльВ Крыму над Керчью сбиты ракеты
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крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, пво
У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"

ПВО сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма - Минобороны

18:41 09.11.2023 (обновлено: 18:49 09.11.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ракетной атаки на Крым со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"9 ноября около 17.40 мск дежурными средствами ПВО украинская противокорабельная ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на внешнем рейде города военные уничтожили воздушную цель.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма. А 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты на полуостров пострадал житель Севастополя.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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