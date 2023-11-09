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Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T17:50
2023-11-09T17:50
2023-11-09T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, военные контролируют воздушную обстановку, все оперативные службы находятся в состоянии готовности.Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма. Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУВ Севастополе объявлена воздушная тревогаМасштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
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Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
Развожаев: над Севастополем уничтожили воздушную цель
17:50 09.11.2023 (обновлено: 17:56 09.11.2023)