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Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T17:50
2023-11-09T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, военные контролируют воздушную обстановку, все оперативные службы находятся в состоянии готовности.Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма. Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУВ Севастополе объявлена воздушная тревогаМасштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
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РИА Новости Крым
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96
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беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, потери всу , крым, новости крыма, михаил развожаев
Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев

Развожаев: над Севастополем уничтожили воздушную цель

17:50 09.11.2023 (обновлено: 17:56 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, военные контролируют воздушную обстановку, все оперативные службы находятся в состоянии готовности.
Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма.
Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные катераБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольПотери ВСУКрымНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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