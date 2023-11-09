https://crimea.ria.ru/20231109/nad-sevastopolem-unichtozhili-vozdushnuyu-tsel---razvozhaev-1132695217.html

Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев

Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев

В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T17:50

2023-11-09T17:50

2023-11-09T17:56

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на внешнем рейде средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, военные контролируют воздушную обстановку, все оперативные службы находятся в состоянии готовности.Накануне российские средства ПВО сбили над Геническом Херсонской области три ракеты, которые боевики ВСУ выпустили в сторону Крыма. Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУВ Севастополе объявлена воздушная тревогаМасштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, потери всу , крым, новости крыма, михаил развожаев