Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ
Сальдо: количество жертв обстрела соцфонда и центра занятости в Чаплынке увеличилось до 9
20:43 03.11.2023 (обновлено: 20:49 03.11.2023)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по Чаплынке в Херсонской области американскими ракетами
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после ракетного удара украинских боевиков ракетами США по социальному учреждению в поселке Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Уже сейчас извлекли из-под завалов девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их всех доставляют в медицинские учреждения. Продолжается разбор завалов", – сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
Сальдо отметил, что ВСУ нанесли удар в разгар рабочего дня, зная, что в здании находятся работники и посетители.
"Это говорит о бесчеловечности киевского режима и о еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие", – добавил губернатор.
В пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости.
По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.
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