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Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ
Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ
Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после ракетного удара украинских боевиков ракетами США по социальному учреждению в поселке Чаплынка... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T20:43
2023-11-03T20:49
херсонская область
владимир сальдо
чаплынка
новости
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после ракетного удара украинских боевиков ракетами США по социальному учреждению в поселке Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо отметил, что ВСУ нанесли удар в разгар рабочего дня, зная, что в здании находятся работники и посетители.В пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости.По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненыхМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, владимир сальдо, чаплынка, новости, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ

Сальдо: количество жертв обстрела соцфонда и центра занятости в Чаплынке увеличилось до 9

20:43 03.11.2023 (обновлено: 20:49 03.11.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по Чаплынке в Херсонской области американскими ракетами
ВСУ ударили по Чаплынке в Херсонской области американскими ракетами
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после ракетного удара украинских боевиков ракетами США по социальному учреждению в поселке Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Уже сейчас извлекли из-под завалов девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их всех доставляют в медицинские учреждения. Продолжается разбор завалов", сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".

Сальдо отметил, что ВСУ нанесли удар в разгар рабочего дня, зная, что в здании находятся работники и посетители.
"Это говорит о бесчеловечности киевского режима и о еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие", – добавил губернатор.
В пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости.
По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.
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Херсонская областьВладимир СальдоЧаплынкаНовостиПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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