https://crimea.ria.ru/20231103/tela-devyati-pogibshikh-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-chaplynke-posle-udara-vsu-1132565633.html

Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ

Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУ

Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после ракетного удара украинских боевиков ракетами США по социальному учреждению в поселке Чаплынка... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T20:43

2023-11-03T20:43

2023-11-03T20:49

херсонская область

владимир сальдо

чаплынка

новости

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших после ракетного удара украинских боевиков ракетами США по социальному учреждению в поселке Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо отметил, что ВСУ нанесли удар в разгар рабочего дня, зная, что в здании находятся работники и посетители.В пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости.По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненыхМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

херсонская область

чаплынка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, чаплынка, новости, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу