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ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые
ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 03.11.2023
ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые
Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после удара украинских боевиков по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплынке. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T16:05
2023-11-03T16:40
херсонская область
владимир сальдо
чаплынка
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
общество
новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после удара украинских боевиков по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплынке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ выпустили по мирному объекту шесть ракет производства США, четыре из них сбили российские системы противовоздушной обороны, две попали в здание. Сальдо отметил, что ракетный удар был нанесен в разгар рабочего дня.Он отметил, что на данный момент на месте происшествия экстренные службы продолжают разбор завалов. Под руинами здания еще могут находиться пострадавшие.Накануне ВСУ выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненыхМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
херсонская область
чаплынка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, чаплынка, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости, поставки западного оружия украине
ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые

Один человек погиб и еще двое ранены после удара ракетами США по соцфонду в Чаплынке

16:05 03.11.2023 (обновлено: 16:40 03.11.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по Чаплынке в Херсонской области американскими ракетами
ВСУ ударили по Чаплынке в Херсонской области американскими ракетами
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после удара украинских боевиков по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплынке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ВСУ выпустили по мирному объекту шесть ракет производства США, четыре из них сбили российские системы противовоздушной обороны, две попали в здание. Сальдо отметил, что ракетный удар был нанесен в разгар рабочего дня.
"Обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки – в основном, женщины. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент на месте происшествия экстренные службы продолжают разбор завалов. Под руинами здания еще могут находиться пострадавшие.
Накануне ВСУ выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов.
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Херсонская областьВладимир СальдоЧаплынкаПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииОбществоНовостиПоставки западного оружия Украине
 
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