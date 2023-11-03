https://crimea.ria.ru/20231103/vsu-udarili-po-chaplynke-6-raketami-ssha--est-pogibshie-i-ranenye-1132553204.html

ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые

ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 03.11.2023

ВСУ ударили по Чаплынке 6 ракетами США – есть погибшие и раненые

Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после удара украинских боевиков по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплынке. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T16:05

2023-11-03T16:05

2023-11-03T16:40

херсонская область

владимир сальдо

чаплынка

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

общество

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения после удара украинских боевиков по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплынке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ выпустили по мирному объекту шесть ракет производства США, четыре из них сбили российские системы противовоздушной обороны, две попали в здание. Сальдо отметил, что ракетный удар был нанесен в разгар рабочего дня.Он отметил, что на данный момент на месте происшествия экстренные службы продолжают разбор завалов. Под руинами здания еще могут находиться пострадавшие.Накануне ВСУ выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненыхМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

херсонская область

чаплынка

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, чаплынка, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости, поставки западного оружия украине