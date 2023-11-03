Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231103/obstrely-mirnykh-regionov-vsu-vypustili-po-khersonschine-79-snaryadov-1132539548.html
Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов
Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T11:00
2023-11-03T11:00
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132474798_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_97e37235faa11977db4676a2588cabd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Крынкам 10 снарядов, по Песчановке – 11, по Старой Збурьевке -13, по Новым Лагерям–восемь, по Сагам – шесть, по Кардашинке пять. Обстрелы продолжились и ночью.Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область более чем ста снарядами. Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии ВСУ вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. А до этого боевики сбросили взрывчатку на бригаду водоканала. Один человек погиб, еще трое получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132474798_17:0:1154:853_1920x0_80_0_0_37a0c5e9ff7ac429135089cdbccde5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво
Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов

ВСУ выпустили по мирным районам Херсонской области 79 снарядов

11:00 03.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Крынкам 10 снарядов, по Песчановке – 11, по Старой Збурьевке -13, по Новым Лагерям–восемь, по Сагам – шесть, по Кардашинке пять. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Обрывка, Алешки, Корсунка, Днепряны, Раденск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - проинформировали в экстренных службах.
Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область более чем ста снарядами. Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии ВСУ вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. А до этого боевики сбросили взрывчатку на бригаду водоканала. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
Мирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
12:09Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
11:56Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
11:37В Симферополе иномарка сбила мотоцикл – пострадал байкер
11:26Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасности
11:04Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте
11:00Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов
10:50"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ
10:32Убил пенсионерку ради 500 рублей: Верховный суд Крыма вынес приговор
10:12Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию
10:07В Греции произошло мощное землетрясение
09:56Взрывы в трех городах Украины: поврежден инфраструктурный объект
09:22Украину вычеркнули: в США одобрили помощь Израилю
09:09Дождь и дымка: как работает Керченская паромная переправа в пятницу
08:43Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту Гильзовая
08:15Крымский мост утром в пятницу: оперативные данные
07:43В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
07:17В Евпатории появится новый фонтан
06:44На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы
06:05Яйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в Крыму
Лента новостейМолния