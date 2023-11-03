https://crimea.ria.ru/20231103/obstrely-mirnykh-regionov-vsu-vypustili-po-khersonschine-79-snaryadov-1132539548.html

Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов

Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов

Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T11:00

2023-11-03T11:00

2023-11-03T11:00

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по мирным населенным пунктам Херсонской области почти 80 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Крынкам 10 снарядов, по Песчановке – 11, по Старой Збурьевке -13, по Новым Лагерям–восемь, по Сагам – шесть, по Кардашинке пять. Обстрелы продолжились и ночью.Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область более чем ста снарядами. Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии ВСУ вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. А до этого боевики сбросили взрывчатку на бригаду водоканала. Один человек погиб, еще трое получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво