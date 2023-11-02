https://crimea.ria.ru/20231102/vsu-vypustili-bolshe-sta-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1132507971.html
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.11.2023
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T12:26
2023-11-02T12:26
2023-11-02T12:26
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
голая пристань
корсунка
алешки
новости сво
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132502620_0:24:696:416_1920x0_80_0_0_c2fc0b4820925689f9ff907eb826c764.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии боевики вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. По Крынкам выпушено 11 снарядов, по Корсунке и Сагам – по десять, Казачьи лагеря девять раз подверглись ударам, Старая Збурьевка – восемь, Раденск – семь.В среду вечером ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках. Один человек погиб, еще трое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщал глава областного правительства Андрей Алексеенко. По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракетВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
корсунка
алешки
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132502620_16:0:676:495_1920x0_80_0_0_e19f1645e5ac1d7967915ec57235dec1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, голая пристань, корсунка, алешки, новости сво, новые регионы россии
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 101 снаряд из ствольной артиллерии