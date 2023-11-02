https://crimea.ria.ru/20231102/vsu-vypustili-bolshe-sta-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1132507971.html

ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.11.2023

ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области

Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T12:26

2023-11-02T12:26

2023-11-02T12:26

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

каховка

новая каховка

голая пристань

корсунка

алешки

новости сво

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии боевики вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. По Крынкам выпушено 11 снарядов, по Корсунке и Сагам – по десять, Казачьи лагеря девять раз подверглись ударам, Старая Збурьевка – восемь, Раденск – семь.В среду вечером ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках. Один человек погиб, еще трое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщал глава областного правительства Андрей Алексеенко. По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракетВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

корсунка

алешки

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, голая пристань, корсунка, алешки, новости сво, новые регионы россии