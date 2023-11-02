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ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.11.2023
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T12:26
2023-11-02T12:26
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
голая пристань
корсунка
алешки
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии боевики вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. По Крынкам выпушено 11 снарядов, по Корсунке и Сагам – по десять, Казачьи лагеря девять раз подверглись ударам, Старая Збурьевка – восемь, Раденск – семь.В среду вечером ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках. Один человек погиб, еще трое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщал глава областного правительства Андрей Алексеенко. По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракетВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
корсунка
алешки
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, голая пристань, корсунка, алешки, новости сво, новые регионы россии
ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 101 снаряд из ствольной артиллерии

12:26 02.11.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрелов ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ в Алешках Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов выпустили ВСУ по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Наиболее ожесточенный обстрел из ствольной артиллерии боевики вели по Алешкам – там насчитали 15 прилетов. По Крынкам выпушено 11 снарядов, по Корсунке и Сагам – по десять, Казачьи лагеря девять раз подверглись ударам, Старая Збурьевка – восемь, Раденск – семь.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Голой Пристани, Кардашинки, Корсунки, Масловки, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии", - добавили в экстренных службах.
В среду вечером ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках. Один человек погиб, еще трое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщал глава областного правительства Андрей Алексеенко. По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньКорсункаАлешкиНовости СВОНовые регионы России
 
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