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В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски
В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски
В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, проведены обыски, изъята и изучается документация, допрошены руководящие сотрудники, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T15:24
2024-05-11T15:36
автобус
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, проведены обыски, изъята и изучается документация, допрошены руководящие сотрудники, сообщает СК РФ. Автобус с пассажирами упал в пятницу с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным главного следственного управления СК РФ по городу, в результате произошедшего погибли семь человек. "Обстоятельства произошедшего, как непосредственно дорожно-транспортного происшествия, так и связанные с безопасностью оказания транспортных услуг по перевозке людей, необходимо рассматривать в комплексе", - добавляется в сообщении. В этой связи, как отметили в ведомстве, по поручению председателя СК России ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого органами внутренних дел.
https://crimea.ria.ru/20240511/bastrykin-poruchil-nagradit-4-ochevidtsev-za-spasenie-lyudey-v-peterburge-1137194403.html
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4.7
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автобус, падение автобуса в реку в санкт-петербурге, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски

В компании-вледельце упавшего в реку автобуса в Петербурге прошли обыски

15:24 11.05.2024 (обновлено: 15:36 11.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В компании, автобус которой упал в реку в Петербурге, проведены обыски, изъята и изучается документация, допрошены руководящие сотрудники, сообщает СК РФ.
Автобус с пассажирами упал в пятницу с моста в реку Мойку в Петербурге. По последним данным главного следственного управления СК РФ по городу, в результате произошедшего погибли семь человек.
"Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица", - говорится в сообщении ведомства.
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"Обстоятельства произошедшего, как непосредственно дорожно-транспортного происшествия, так и связанные с безопасностью оказания транспортных услуг по перевозке людей, необходимо рассматривать в комплексе", - добавляется в сообщении.
В этой связи, как отметили в ведомстве, по поручению председателя СК России ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого органами внутренних дел.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
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Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
 
АвтобусПадение автобуса в реку в Санкт-ПетербургеПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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