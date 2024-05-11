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Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков
Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T17:44
2024-05-11T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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дмитрий песков, павел зарубин, мнения, политика, украина, новости, европа
Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков

Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков

17:44 11.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины.
По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
 
Дмитрий ПесковПавел ЗарубинМненияПолитикаУкраинаНовостиЕвропа
 
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