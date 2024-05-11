https://crimea.ria.ru/20240511/evropeytsy-soznatelno-nagnetayut-napryazhennost-vokrug-ukrainy---peskov-1137198690.html

Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков

Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины - Песков

Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T17:44

2024-05-11T17:44

2024-05-11T17:44

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, павел зарубин, мнения, политика, украина, новости, европа