https://crimea.ria.ru/20240511/bastrykin-poruchil-nagradit-4-ochevidtsev-za-spasenie-lyudey-v-peterburge-1137194403.html

Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге

Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении людей, которые спасали пассажиров рухнувшего в реку в... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T12:42

2024-05-11T12:42

2024-05-11T12:43

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

санкт-петербург

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

награды

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении людей, которые спасали пассажиров рухнувшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.В пятницу в Санкт-Петербурге автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойка. В результате трагедии погибли семь человек. 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики за спасение людей из тонущего автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семиТроих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в ПетербургеАвтобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео

санкт-петербург

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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, санкт-петербург, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, награды, общество, новости