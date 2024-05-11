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Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге
Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении людей, которые спасали пассажиров рухнувшего в реку в... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T12:42
2024-05-11T12:43
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
санкт-петербург
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
награды
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении людей, которые спасали пассажиров рухнувшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.В пятницу в Санкт-Петербурге автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойка. В результате трагедии погибли семь человек. 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики за спасение людей из тонущего автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семиТроих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в ПетербургеАвтобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, санкт-петербург, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, награды, общество, новости
Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге

Бастрыкин поручил наградить четырех очевидцев за спасение людей из автобуса в Петербурге

12:42 11.05.2024 (обновлено: 12:43 11.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении людей, которые спасали пассажиров рухнувшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
В пятницу в Санкт-Петербурге автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойка. В результате трагедии погибли семь человек. 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.

"Одним из первых, как сообщается в социальных медиа, на помощь пришел капитан прогулочного судна Ян Карасев. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Рискуя собственной жизнью, они прыгнули в воду. Благодаря такому проявлению мужества и бесстрашия удалось организовать спасение людей до прибытия специальных служб", - сказано в сообщении СК.

Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.
Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики за спасение людей из тонущего автобуса.
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Падение автобуса в реку в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинНаградыОбществоНовости
 
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