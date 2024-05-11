Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге
Бастрыкин поручил наградить четырех очевидцев за спасение людей из автобуса в Петербурге
12:42 11.05.2024 (обновлено: 12:43 11.05.2024)
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении людей, которые спасали пассажиров рухнувшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
В пятницу в Санкт-Петербурге автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойка. В результате трагедии погибли семь человек. 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
"Одним из первых, как сообщается в социальных медиа, на помощь пришел капитан прогулочного судна Ян Карасев. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Рискуя собственной жизнью, они прыгнули в воду. Благодаря такому проявлению мужества и бесстрашия удалось организовать спасение людей до прибытия специальных служб", - сказано в сообщении СК.
Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами.
Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики за спасение людей из тонущего автобуса.
Читайте также на РИА Новости Крым: