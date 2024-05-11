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В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко
В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко
В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Два года Андрей Червоненко прослужил в одной из частей Черноморского Флота по контракту, затем некоторое время работал на предприятиях газодобычи в Тюменской области. После начала боевых действий на Украине он заключил новый контракт с Вооруженными Силами РФ."Службу проходил в подразделении воздушно-десантных войск. Воевал умело, инициативно выполняя все задачи, поставленные командованием. Андрей Андреевич Червоненко геройски погиб при выполнении боевой задачи в Часов Яре на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя!"
https://crimea.ria.ru/20240511/armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-v-kharkovskoy-oblasti-1137194734.html
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В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко

В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции

17:16 11.05.2024 (обновлено: 17:17 11.05.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАндрей Червоненко
Андрей Червоненко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
"Андрей Андреевич родился в Севастополе, затем его родители переехали в Сургут, где он вырос и окончил среднюю школу. После окончания в 2017 году Омского государственного университета Андрей переехал обратно в Севастополь. Был настоящим патриотом России, с детства готовился защищать и отстаивать интересы своей страны", - сообщил он.
Два года Андрей Червоненко прослужил в одной из частей Черноморского Флота по контракту, затем некоторое время работал на предприятиях газодобычи в Тюменской области. После начала боевых действий на Украине он заключил новый контракт с Вооруженными Силами РФ.
"Службу проходил в подразделении воздушно-десантных войск. Воевал умело, инициативно выполняя все задачи, поставленные командованием. Андрей Андреевич Червоненко геройски погиб при выполнении боевой задачи в Часов Яре на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя!"
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УтратыЧасов ЯрДонецкая Народная Республика (ДНР)СевастопольНовости СВОНовости КрымаКрымМихаил Развожаев
 
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