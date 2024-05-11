https://crimea.ria.ru/20240511/v-sevastopole-prostilis-s-uchastnikom-svo-andreem-chervonenko-1137198394.html

В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко

В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко - РИА Новости Крым, 11.05.2024

В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко

В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Два года Андрей Червоненко прослужил в одной из частей Черноморского Флота по контракту, затем некоторое время работал на предприятиях газодобычи в Тюменской области. После начала боевых действий на Украине он заключил новый контракт с Вооруженными Силами РФ."Службу проходил в подразделении воздушно-десантных войск. Воевал умело, инициативно выполняя все задачи, поставленные командованием. Андрей Андреевич Червоненко геройски погиб при выполнении боевой задачи в Часов Яре на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя!"

https://crimea.ria.ru/20240511/armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-v-kharkovskoy-oblasti-1137194734.html

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утраты, часов яр, донецкая народная республика (днр), севастополь, новости сво, новости крыма, крым, михаил развожаев