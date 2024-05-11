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В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко
В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко
В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T17:16
2024-05-11T17:16
2024-05-11T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции на Украине, гвардии рядовым, стрелком-сапером штурмовой роты Андреем Червоненко. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Два года Андрей Червоненко прослужил в одной из частей Черноморского Флота по контракту, затем некоторое время работал на предприятиях газодобычи в Тюменской области. После начала боевых действий на Украине он заключил новый контракт с Вооруженными Силами РФ."Службу проходил в подразделении воздушно-десантных войск. Воевал умело, инициативно выполняя все задачи, поставленные командованием. Андрей Андреевич Червоненко геройски погиб при выполнении боевой задачи в Часов Яре на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя!"
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утраты, часов яр, донецкая народная республика (днр), севастополь, новости сво, новости крыма, крым, михаил развожаев
В Севастополе простились с участником СВО Андреем Червоненко
В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции
17:16 11.05.2024 (обновлено: 17:17 11.05.2024)