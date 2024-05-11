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В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияние - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияние
В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияние - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияние
Самая мощная с 2005 года магнитная буря на Земле достигла своего пика, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T18:54
2024-05-11T18:56
северное сияние
полярное сияние
крым
астрономия
земля
солнце
вспышки на солнце
космос
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Самая мощная с 2005 года магнитная буря на Земле достигла своего пика, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН."К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям 5 уровня. Скорость солнечного ветра варьируется в диапазоне от 800 до 1000 км/с. Территорию РФ накрывает еще более мощная полоса полярных сияний. Возможно опускание овала до южных границ страны", - сообщает сайт научной организации.11 мая был зарегистрирован новый солнечный удар по Земле, пик которого пришелся на 12 часов по московскому времени. В сторону Земли ушло не менее шести крупных выбросов вещества с поверхности солнца, по состоянию на 13:00 по московском времени до планеты дошло четыре из них. Вариации магнитного поля Земли впервые с 2005 года достигли максимального уровня G5, информирует сайт лаборатории."Скорость солнечного ветра в настоящее время сохраняется на уровне около 700 км/с, что почти в 2 раза превышает средние значения. Полярные сияния в западном полушарии наблюдаются прямо сейчас на всей территории Канады, вплоть до южных границ. В зоне сияний находятся также северные штаты США. Возобновляются полярные сияния на Дальнем востоке РФ".Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев объяснил РИА Новости, что территорию России наркрывает полоса еще более мощных полярных сияний, чем это было накануне. Увидеть его "красную шапку" могли жители Краснодарского края и Крыма – мощность свечения в этом регионе специалисты назвали самой высокой за всю историю наблюдений.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы происходят на Солнце - к Земле летят потоки плазмыЗемлю накроет череда магнитных бурь - когда ждать главный ударСильная вспышка на Солнце: заденет ли Крым
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северное сияние, полярное сияние, крым, астрономия, земля, солнце, вспышки на солнце, космос, новости
В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияние

Земля переживает пик самой мощной за двадцать лет магнитной бури

18:54 11.05.2024 (обновлено: 18:56 11.05.2024)
 
© Фото пользователя ВКонтакте Алексий Pashkov в группе "Наблюдательная астрономия"Северное сияние в Севастополе
Северное сияние в Севастополе
© Фото пользователя ВКонтакте Алексий Pashkov в группе "Наблюдательная астрономия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Самая мощная с 2005 года магнитная буря на Земле достигла своего пика, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
"К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям 5 уровня. Скорость солнечного ветра варьируется в диапазоне от 800 до 1000 км/с. Территорию РФ накрывает еще более мощная полоса полярных сияний. Возможно опускание овала до южных границ страны", - сообщает сайт научной организации.
11 мая был зарегистрирован новый солнечный удар по Земле, пик которого пришелся на 12 часов по московскому времени. В сторону Земли ушло не менее шести крупных выбросов вещества с поверхности солнца, по состоянию на 13:00 по московском времени до планеты дошло четыре из них. Вариации магнитного поля Земли впервые с 2005 года достигли максимального уровня G5, информирует сайт лаборатории.
"Скорость солнечного ветра в настоящее время сохраняется на уровне около 700 км/с, что почти в 2 раза превышает средние значения. Полярные сияния в западном полушарии наблюдаются прямо сейчас на всей территории Канады, вплоть до южных границ. В зоне сияний находятся также северные штаты США. Возобновляются полярные сияния на Дальнем востоке РФ".
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев объяснил РИА Новости, что территорию России наркрывает полоса еще более мощных полярных сияний, чем это было накануне. Увидеть его "красную шапку" могли жители Краснодарского края и Крыма – мощность свечения в этом регионе специалисты назвали самой высокой за всю историю наблюдений.
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Северное сияниеПолярное сияниеКрымАстрономияЗемляСолнцеВспышки на СолнцекосмосНовости
 
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