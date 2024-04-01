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Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым

Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым

В субботу вечером на Солнце произошла мощная вспышка. Хватит ли ее силы, чтобы возмутить геомагнитный фон в Крыму, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T22:03

2024-04-01T22:03

2024-04-01T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В субботу вечером на Солнце произошла мощная вспышка. Хватит ли ее силы, чтобы возмутить геомагнитный фон в Крыму, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.При этом по словам специалиста, основная энергия выброса пройдет мимо Земли, а значит возмущение магнитосферы будет не очень большим и до Крыма не достанет.До нашей планеты дойти она должна вечером в понедельник или в ночь на вторник. И сияния на Земле точно будут, но не на полуострове.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозировали в конце марта серию геомагнитных возмущений. А в апреле, по данным специалистов, Землю может накрыть затяжная двухдневная магнитная буря.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть ЗемлюДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце

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2024

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солнце, космос, крымская астрофизическая обсерватория (крао), сергей назаров, мнения, общество, стихия, новости, крым, полярное сияние