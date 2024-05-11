https://crimea.ria.ru/20240511/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1137195165.html
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 11.05.2024
У Крымского моста начала расти очередь
Днем в субботу перед Крымским мостом начал скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T13:29
2024-05-11T13:29
2024-05-11T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Днем в субботу перед Крымским мостом начал скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет - проезд свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь
Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 85 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Днем в субботу перед Крымским мостом начал скапливаться очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет - проезд свободен.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.