https://crimea.ria.ru/20240511/putin-utverdil-strukturu-novogo-pravitelstva-rossii-1137196040.html

Путин утвердил структуру нового правительства России

Путин утвердил структуру нового правительства России - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Путин утвердил структуру нового правительства России

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре федеральных органов исполнительной власти. Об этом в субботу сообщили в Кремле, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T14:43

2024-05-11T14:43

2024-05-11T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре федеральных органов исполнительной власти. Об этом в субботу сообщили в Кремле, пишет РИА Новости.Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого. В число заместителей войдут также первый зампредседателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.Кроме того, в новом кабмине сохранится 21 министерство.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.В пятницу Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина. Он во время своего доклада в Госдуме перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа: укрепление экономики; обеспечение технологического суверенитета; цифровая трансформация; народосбережение и поддержка семей с детьми; повышение благосостояния граждан; сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.По закону президент назначает главу кабмина после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр должен представить на утверждение ГД кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, в число которых не входят руководители силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица на должность назначит президент. Как говорил ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.Читайте также на РИА Новости Крым:Михаил Мишустин вновь возглавил правительство РоссииГосдума впервые в истории современной России сформирует правительствоПутин подписал Указ о национальных целях развития России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, правительство россии, политика, новости