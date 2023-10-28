https://crimea.ria.ru/20231028/mirnyy-zhitel-tyazhelo-ranen-v-rezultate-obstrelov-vsu-khersonskoy-oblasti-1132378095.html

Мирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

Мирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Мирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

Украинские войска не прекращают артиллерийский террор левобережья Херсонской области, за сутки города и села были обстреляны более 100 раз, один мирный житель... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T11:03

2023-10-28T11:03

2023-10-28T11:03

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

днепряны

алешки

каховка

новая каховка

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска не прекращают артиллерийский террор левобережья Херсонской области, за сутки города и села были обстреляны более 100 раз, один мирный житель тяжело ранен. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Информация о других жертвах и пострадавших, а также разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне ВСУ более 70 раз обстреляли из ствольной артиллерии семь населенных пунктов левобережной Херсонщины. Позже атаковали еще семь. Больше всех пострадало село Крынки, на него опустилось 16 снарядов днем, и ночью обстрел продолжился."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.Всего за сутки украинские боевики атаковали города и села региона из ствольной артиллерии 105 раз. Помимо Алешек и Крынок, пострадали Казачьи Лагеря, Саги, Старая Збурьевка, Пролетарка, Песчановка, Новая Каховка, Каховка, Раденск, Корсунка, Подстепное и Днепряны.Накануне сообщалось, что мирный житель Радненска получил ранения средней степени тяжести при обстреле ВСУ населенных пунктов и гражданской инфраструктуры левого берега Херсонской области.ВСУ ни на день не прекращают артиллерийского террора Херсонщины. Ежесуточно экстренные службы и власти региона сообщают об обстрелах, разрушениях, раненых или жертвах. Военные эксперты еноднократно высказывали мнение о том, что своими атаками на мирные населенные пункты Киев демонстрирует агонию, которую испытывает в связи с колоссальными потерями ВСУ на фронте, неудачами "контрнаступу" и утратой прежней поддержки со стороны Запада. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия на грани –в плен сдаются десятки военнослужащих на разных направлениях. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерьЗачем Зеленский врет о Черноморском флоте в КрымуНовая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов

https://crimea.ria.ru/20231024/kiev-prinuditelno-vyvezet-semi-s-detmi-s-pravoberezhnoy-khersonschiny--1132279186.html

херсонская область

днепряны

алешки

каховка

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, днепряны, алешки, каховка, новая каховка, новые регионы россии, новости