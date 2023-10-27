https://crimea.ria.ru/20231027/vsu-obstrelyali-levoberezhe-khersonschiny--ranen-mirnyy-zhitel-1132356733.html

ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель

ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 27.10.2023

ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель

Один человек получил ранения средней степени тяжести при обстреле ВСУ населенных пунктов и гражданской инфраструктуры левого берега Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T12:13

2023-10-27T12:13

2023-10-27T16:38

новости сво

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

голая пристань

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения средней степени тяжести при обстреле ВСУ населенных пунктов и гражданской инфраструктуры левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонщины, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам левого берега Днепра из ствольной артиллерии боевики выпустили 107 снарядов.Так, по Крынкам украинские боевики выпустили 25 снарядов, в Алешки и в Казачьи Лагеря прилетело по 11 снарядов, жители Песчановки насчитали девять прилетов, Раденска и Подстепного по семь, а Обрывки – пять.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз, а днем ранее боевики выпустили по Херсонщине 116 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника атаковали Брянскую областьВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

голая пристань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, голая пристань, обстрелы всу