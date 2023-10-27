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ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель
ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 27.10.2023
ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель
Один человек получил ранения средней степени тяжести при обстреле ВСУ населенных пунктов и гражданской инфраструктуры левого берега Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения средней степени тяжести при обстреле ВСУ населенных пунктов и гражданской инфраструктуры левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонщины, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам левого берега Днепра из ствольной артиллерии боевики выпустили 107 снарядов.Так, по Крынкам украинские боевики выпустили 25 снарядов, в Алешки и в Казачьи Лагеря прилетело по 11 снарядов, жители Песчановки насчитали девять прилетов, Раденска и Подстепного по семь, а Обрывки – пять.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз, а днем ранее боевики выпустили по Херсонщине 116 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника атаковали Брянскую областьВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
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новости сво, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, голая пристань, обстрелы всу
ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель

Экстренные службы: мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Херсонской области

12:13 27.10.2023 (обновлено: 16:38 27.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Один человек получил ранения средней степени тяжести при обстреле ВСУ населенных пунктов и гражданской инфраструктуры левого берега Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"В результате обстрела н.п. Раденск один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонщины, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам левого берега Днепра из ствольной артиллерии боевики выпустили 107 снарядов.
Так, по Крынкам украинские боевики выпустили 25 снарядов, в Алешки и в Казачьи Лагеря прилетело по 11 снарядов, жители Песчановки насчитали девять прилетов, Раденска и Подстепного по семь, а Обрывки – пять.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Саги, н.п. Голая Пристань, н.п. Костогрызово, н.п. Казачьи Лагеря, н.п Крынки, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз, а днем ранее боевики выпустили по Херсонщине 116 снарядов.
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Новости СВОХерсонская областьАлешкиКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньОбстрелы ВСУ
 
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