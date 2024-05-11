https://crimea.ria.ru/20240511/za-chas-ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-pochti-v-tri-raza-1137195655.html

За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза

За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 11.05.2024

За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза

Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T14:07

2024-05-11T14:07

2024-05-11T14:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 13:00 проезда со стороны Керчи ждали 85 машин. Со стороны Тамани очередей не было.Проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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