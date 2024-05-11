https://crimea.ria.ru/20240511/za-chas-ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-pochti-v-tri-raza-1137195655.html
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза - РИА Новости Крым, 11.05.2024
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T14:07
2024-05-11T14:07
2024-05-11T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 13:00 проезда со стороны Керчи ждали 85 машин. Со стороны Тамани очередей не было.Проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
Очередь у Крымского моста со стороны Керчи за час выросла до 240 машин
14:07 11.05.2024 (обновлено: 14:09 11.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Почти в три раза выросла очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста за час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В 13:00 проезда со стороны Керчи ждали 85 машин
. Со стороны Тамани очередей не было.
"К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", - уточняется в сообщении.
Проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.