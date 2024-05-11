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Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке
Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T15:55
2024-05-11T15:55
2024-05-11T16:05
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по восстановлению.
https://crimea.ria.ru/20240511/put-domoy-donbass-otmechaet-desyatiletie-referendumov-o-nezavisimosti-1137191813.html
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денис пушилин, авдеевка, новости, донецкая народная республика (днр), производство
Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке
Решение по восстановлению завода в Авдеевке примут после оценки - Пушилин
15:55 11.05.2024 (обновлено: 16:05 11.05.2024)