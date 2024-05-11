https://crimea.ria.ru/20240511/pushilin-rasskazal-o-koksokhimicheskogo-vosstanovlenii-zavoda-v-avdeevke-1137197864.html

Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке

Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Пушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T15:55

2024-05-11T15:55

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денис пушилин

авдеевка

новости

донецкая народная республика (днр)

производство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности полной оценки состояния Коксохимического завода в Авдеевке, на основании этих данных будут приниматься все решения по восстановлению.

https://crimea.ria.ru/20240511/put-domoy-donbass-otmechaet-desyatiletie-referendumov-o-nezavisimosti-1137191813.html

авдеевка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, авдеевка, новости, донецкая народная республика (днр), производство