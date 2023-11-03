Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231103/vsu-atakovali-predpriyatie-v-shebekino--troe-ranenykh-1132546464.html
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых - РИА Новости Крым, 03.11.2023
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:27
россия
новости
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132546190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b9fb7cbe21d2d67430ecacb6773fd63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У двоих мужчин осколочные ранения ног, бригады скорой помощи их доставляют в белгородскую городскую больницу №2. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте.Повреждения также зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчинаШесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
россия
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132546190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee6cdf17cc7b854c0f13c0eda7b735ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых

Гладков: три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекино

14:26 03.11.2023 (обновлено: 14:27 03.11.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области снарядом неустановленного образца
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области снарядом неустановленного образца
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть трое пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.
У двоих мужчин осколочные ранения ног, бригады скорой помощи их доставляют в белгородскую городскую больницу №2. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте.
Повреждения также зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
 
РоссияНовостиОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны
15:10Украина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю
15:0215 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены
14:56Путин проводит встречу с новым составом ОП России - трансляция
14:53Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке
14:39Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей
14:26ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
14:09Ситуация на Крымском мосту: очередь растет
13:57На Крым обрушится сильный ветер
13:31Симферополю подарили кованую пчелу – видео
13:14РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны
12:56Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского
12:25Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
12:09Часть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
11:56Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
11:37В Симферополе иномарка сбила мотоцикл – пострадал байкер
11:26Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасности
11:04Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте
11:00Обстрелы мирных регионов: ВСУ выпустили по Херсонщине 79 снарядов
10:50"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ
Лента новостейМолния