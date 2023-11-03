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ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых - РИА Новости Крым, 03.11.2023
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:27
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обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У двоих мужчин осколочные ранения ног, бригады скорой помощи их доставляют в белгородскую городскую больницу №2. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте.Повреждения также зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчинаШесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
россия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых
Гладков: три человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Шебекино
14:26 03.11.2023 (обновлено: 14:27 03.11.2023)