https://crimea.ria.ru/20231103/vsu-atakovali-predpriyatie-v-shebekino--troe-ranenykh-1132546464.html

ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых

ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых - РИА Новости Крым, 03.11.2023

ВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненых

Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T14:26

2023-11-03T14:26

2023-11-03T14:27

россия

новости

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате украинской атаки на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.У двоих мужчин осколочные ранения ног, бригады скорой помощи их доставляют в белгородскую городскую больницу №2. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте.Повреждения также зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчинаШесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые

россия

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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россия, новости, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины)