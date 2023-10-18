Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231018/shest-bespilotnikov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1132160550.html
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T06:15
2023-10-18T06:15
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf44e3b19c31d0bc3406aa5b908d2f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковВ Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5a68b1387aa707544f5854290ef17ef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбиты шесть беспилотников самолетного типа

06:15 18.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладковe в своем Tlegram-канале.
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
 
Белгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Сколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
09:31Керченская паромная переправа: обстановка на утро среды
09:06Не пошла в оборот: выпуск новой купюры в 1000 рублей остановлен
08:50В центре Симферополя не будет воды - причина
08:38В Севастополе громко - работают противодиверсионные расчеты
08:18В Крыму призвали уравнять в правах всех медиков в России
07:54О чем заявил Путин в Пекине
07:45В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики
07:29Музы, вдохновленные Крымской войной
07:10Ситуация на Крымском мосту утром в среду
06:55Детский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
06:44Массовая атака: над Черным морем и регионами России сбили 28 дронов ВСУ
06:15Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
06:04В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
00:01Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
23:32В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня
23:21Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно
22:56Главные новости Крыма: 17 октября
22:22Главное за день: 17 октября
Лента новостейМолния