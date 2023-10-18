https://crimea.ria.ru/20231018/shest-bespilotnikov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1132160550.html

Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью

Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью

Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T06:15

2023-10-18T06:15

2023-10-18T06:15

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковВ Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости