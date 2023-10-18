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Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T06:15
2023-10-18T06:15
2023-10-18T06:15
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковВ Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбиты шесть беспилотников самолетного типа