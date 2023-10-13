Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область
Гладков: ВСУ за сутки пытались атаковать Белгородчину дронами и артиллерией
09:32 13.10.2023 (обновлено: 09:34 13.10.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки четырежды пытались атаковать мирные населенные пункты Белгородской области беспилотниками, а также били из минометов и артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в Белгородском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском округе сбиты по одному беспилотнику противника, в Борисовском с квадрокоптера сброшено взрывное устройство.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано три прилета. Также в селе с дрона сброшены две гранаты. По селу Муром выпущено три минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по автомобильному пропускному пункту "Шебекино" – два минометных снаряда", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, уточнил глава области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на частный дом в Белгороде погибли мужчина и женщина, позже под завалами нашли тело ребенка. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации - это журналист Sputnik Хайбара Акифи и его жена. Их маленькая дочь погибла.
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