https://crimea.ria.ru/20231013/drony-miny-i-snaryady---vsu-terroriziruyut-belgorodskuyu-oblast-1132070781.html

Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область

Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область

ВСУ за минувшие сутки четырежды пытались атаковать мирные населенные пункты Белгородской области беспилотниками, а также били из минометов и артиллерии, сообщил РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T09:32

2023-10-13T09:32

2023-10-13T09:34

белгородская область

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки четырежды пытались атаковать мирные населенные пункты Белгородской области беспилотниками, а также били из минометов и артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, в Белгородском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском округе сбиты по одному беспилотнику противника, в Борисовском с квадрокоптера сброшено взрывное устройство.Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, уточнил глава области.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения украинского беспилотника на частный дом в Белгороде погибли мужчина и женщина, позже под завалами нашли тело ребенка. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации - это журналист Sputnik Хайбара Акифи и его жена. Их маленькая дочь погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из минометов пункт пропуска "Шебекино"Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке вырослоПенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия