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Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло
Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло
Пенсионерка, тяжело раненая при ударе ВСУ по селу Поповка в Белгородской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T16:40
2023-10-10T16:40
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
общество
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Пенсионерка, тяжело раненая при ударе ВСУ по селу Поповка в Белгородской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Боевики дважды во вторник ударили по селу. В результате погиб пенсионер, его жена получила тяжелые осколочные ранения.Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В этих областях действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвыВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло

Раненая при ударе ВСУ по селу в Белгородской области пенсионерка умерла в скорой - Гладков

16:40 10.10.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Пенсионерка, тяжело раненая при ударе ВСУ по селу Поповка в Белгородской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Боевики дважды во вторник ударили по селу. В результате погиб пенсионер, его жена получила тяжелые осколочные ранения.
"В результате обстрела второй человек погиб – пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего", - написал он.
Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.
ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В этих областях действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбществоВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовости
 
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16:40Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло
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