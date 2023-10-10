https://crimea.ria.ru/20231010/pensionerka-skonchalas-v-skoroy-chislo-zhertv-udara-vsu-po-popovke-vyroslo-1131983388.html

Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло

Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло

Пенсионерка, тяжело раненая при ударе ВСУ по селу Поповка в Белгородской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T16:40

2023-10-10T16:40

2023-10-10T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Пенсионерка, тяжело раненая при ударе ВСУ по селу Поповка в Белгородской области, скончалась в карете скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Боевики дважды во вторник ударили по селу. В результате погиб пенсионер, его жена получила тяжелые осколочные ранения.Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В этих областях действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвыВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости