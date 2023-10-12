https://crimea.ria.ru/20231012/chislo-pogibshikh-v-belgorode-vyroslo-do-trekh-1132028449.html

Число погибших в Белгороде выросло до трех

Число погибших в Белгороде выросло до трех - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Число погибших в Белгороде выросло до трех

Число погибших в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде выросло до трех, под завалами нашли тело ребенка. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T06:42

2023-10-12T06:42

2023-10-12T06:43

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде выросло до трех, под завалами нашли тело ребенка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось о двух раненых и двух погибших - мужчине и женщине, а также о том, что под завалами может находиться ребенок. По уточненным данным, в результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода фактически уничтожены два жилых дома и повреждены несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из минометов пункт пропуска "Шебекино"Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность