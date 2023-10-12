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Число погибших в Белгороде выросло до трех - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Число погибших в Белгороде выросло до трех
Число погибших в Белгороде выросло до трех - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Число погибших в Белгороде выросло до трех
Число погибших в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде выросло до трех, под завалами нашли тело ребенка. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T06:42
2023-10-12T06:43
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде выросло до трех, под завалами нашли тело ребенка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось о двух раненых и двух погибших - мужчине и женщине, а также о том, что под завалами может находиться ребенок. По уточненным данным, в результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода фактически уничтожены два жилых дома и повреждены несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из минометов пункт пропуска "Шебекино"Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность
Число погибших в Белгороде выросло до трех

Число погибших в результате ЧП в Белгороде выросло до трех - под завалами нашли ребенка

06:42 12.10.2023 (обновлено: 06:43 12.10.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода уничтожены два жилых дома
В результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода уничтожены два жилых дома
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде выросло до трех, под завалами нашли тело ребенка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни", - написал Гладков в своем Telegram-канале и принес соболезнования родным погибших. ⠀

Ранее сообщалось о двух раненых и двух погибших - мужчине и женщине, а также о том, что под завалами может находиться ребенок.
По уточненным данным, в результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода фактически уничтожены два жилых дома и повреждены несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.
10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.
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БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность
 
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