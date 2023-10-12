Число погибших в Белгороде выросло до трех
Число погибших в результате ЧП в Белгороде выросло до трех - под завалами нашли ребенка
06:42 12.10.2023 (обновлено: 06:43 12.10.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода уничтожены два жилых дома
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения сбитого беспилотника на частный дом в Белгороде выросло до трех, под завалами нашли тело ребенка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни", - написал Гладков в своем Telegram-канале и принес соболезнования родным погибших. ⠀
Ранее сообщалось о двух раненых и двух погибших - мужчине и женщине, а также о том, что под завалами может находиться ребенок.
По уточненным данным, в результате взрыва после падения беспилотника на окраине Белгорода фактически уничтожены два жилых дома и повреждены несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.
10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.
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