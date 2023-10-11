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ВСУ обстреляли из минометов пункт пропуска "Шебекино"

ВСУ обстреляли из минометов пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости Крым, 11.10.2023

ВСУ обстреляли из минометов пункт пропуска "Шебекино"

Украинские боевики обстреляли из минометов пограничный автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T12:29

2023-10-11T12:29

2023-10-11T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли из минометов пограничный автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.За прошедшие сутки, по данным губернатора, ВСУ обстреливали населенные пункты в Шебекинском, Белгородском, Борисовском, Валуйском и Краснояружском городских округах. В Шебекинском округе три прилета зафиксировано в хуторе Марьино, пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Под артиллерийский обстрел попало село Красный Хутор – зафиксировано 8 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.Село Цаповка Борисовского района атаковал украинский дрон, там же с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. Обошлось без тяжелых последствий.В Валуйском городском округе 4 снаряда из ствольной артиллерии прилетели в село Долгое, которое также трижды атаковали с помощью БПЛА. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий.В Краснояружском районе один артиллерийский снаряд обнаружили в селе Репяховка, по окраинам сел Демидовка и Теребрено – 5 и 6 "прилетов" соответственно. По селу Поповка выпущено 10 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Как сообщал сайт РИА новости Крым, в результате этих обстрелов есть двое погибших - пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга умерла от осколочных ранений по пути в больницу.Разрушено в Поповке четыре частных домовладения, поврежден газопровод и линия электропередачи. На данный момент газоснабжение и ЛЭП восстановлены, сообщает Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвыВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина

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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, россия, вячеслав гладков