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ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина
ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 01.11.2023
ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина
Украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате попадания снарядов в промышленное предприятие ранен мужчина. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T18:08
2023-11-01T18:08
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате попадания снарядов в промышленное предприятие ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, в момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него осколочные ранения верхних и нижних конечностей.Пострадавшего везут в городскую больницу Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.Осколками посечены фасад, ограждение и остекление здания одного из корпусов здания, повреждены два автомобиля. На месте работают оперативные и аварийные службы.В среду утром ВСУ уже обстреливали Шебекино из артиллерии. В результате ранена одна женщина. Кроме того, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений.Кроме того, по окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюДроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
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шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия
ВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчина

Гладков: мужчина ранен в результате обстрела предприятия в Шебекино боевиками ВСУ

18:08 01.11.2023
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате попадания снарядов в промышленное предприятие ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, в момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
Пострадавшего везут в городскую больницу Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Осколками посечены фасад, ограждение и остекление здания одного из корпусов здания, повреждены два автомобиля. На месте работают оперативные и аварийные службы.
В среду утром ВСУ уже обстреливали Шебекино из артиллерии. В результате ранена одна женщина. Кроме того, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений.
Кроме того, по окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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