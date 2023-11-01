https://crimea.ria.ru/20231101/zhenschina-ranena-pri-udarakh-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1132477017.html

Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области

Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области

ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T11:16

2023-11-01T11:16

2023-11-01T11:16

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в сводке за минувшие сутки.Шебекинский округОсколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы трех частных домов, повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи. По окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий. Кроме того, ВСУ 29 раз били по населенным пунктам округа минометными и танковыми снарядами, три взрывных устройства сброшено с дронов. Обошлось без последствий.Обстрелы других районов областиВ Белгородском районе, по данным Гладкова, зафиксировано шесть прилетов и один случай сброса взрывчатки с беспилотника. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Долгое. По населенным пунктам Волоконовского района 29 раз били из гранатометов, минометов и артиллерии. В Грайворонском округе сбит БПЛА противника, зафиксировано 19 прилетов. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. По окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - добавил глава области.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюДроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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