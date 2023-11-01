Рейтинг@Mail.ru
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231101/zhenschina-ranena-pri-udarakh-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1132477017.html
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T11:16
2023-11-01T11:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b249fb56ade1024d9e672f5272502a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в сводке за минувшие сутки.Шебекинский округОсколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы трех частных домов, повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи. По окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий. Кроме того, ВСУ 29 раз били по населенным пунктам округа минометными и танковыми снарядами, три взрывных устройства сброшено с дронов. Обошлось без последствий.Обстрелы других районов областиВ Белгородском районе, по данным Гладкова, зафиксировано шесть прилетов и один случай сброса взрывчатки с беспилотника. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Долгое. По населенным пунктам Волоконовского района 29 раз били из гранатометов, минометов и артиллерии. В Грайворонском округе сбит БПЛА противника, зафиксировано 19 прилетов. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. По окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - добавил глава области.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюДроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8376c254b7236e96b5fe5c0481dda11c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области

Женщина получила ранения при артиллерийском ударе ВСУ по Шебекино – губернатор Гладков

11:16 01.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в сводке за минувшие сутки.

Шебекинский округ

"В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино – зафиксировано три прилета. Есть пострадавшая – женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана в больнице, от госпитализации она отказалась", - сообщил губернатор.
Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы трех частных домов, повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи. По окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий. Кроме того, ВСУ 29 раз били по населенным пунктам округа минометными и танковыми снарядами, три взрывных устройства сброшено с дронов. Обошлось без последствий.

Обстрелы других районов области

В Белгородском районе, по данным Гладкова, зафиксировано шесть прилетов и один случай сброса взрывчатки с беспилотника. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Долгое. По населенным пунктам Волоконовского района 29 раз били из гранатометов, минометов и артиллерии. В Грайворонском округе сбит БПЛА противника, зафиксировано 19 прилетов. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. По окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - добавил глава области.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью
Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Шойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВО
13:15Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге - что известно
13:07Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
13:05Крымский мост открыли для проезда
13:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:49Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
12:49Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
12:44В Симферополе пьяный водитель "выронил" пассажира из машины и уехал
12:21Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
12:10Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике
11:37Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:32450 тысяч рублей ущерба предприятию в Крыму: экс-работник пойдет под суд
11:16Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
11:07Работа "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
10:52Воздушная тревога в Севастополе – включены сирены
10:49Движение по Крымскому мосту остановлено
10:44Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине
10:37При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
10:29Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
10:18В Керчи женщину обвиняют в ограблении малолетнего ребенка
Лента новостейМолния