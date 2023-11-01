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Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T11:16
2023-11-01T11:16
2023-11-01T11:16
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в сводке за минувшие сутки.Шебекинский округОсколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы трех частных домов, повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи. По окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий. Кроме того, ВСУ 29 раз били по населенным пунктам округа минометными и танковыми снарядами, три взрывных устройства сброшено с дронов. Обошлось без последствий.Обстрелы других районов областиВ Белгородском районе, по данным Гладкова, зафиксировано шесть прилетов и один случай сброса взрывчатки с беспилотника. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Долгое. По населенным пунктам Волоконовского района 29 раз били из гранатометов, минометов и артиллерии. В Грайворонском округе сбит БПЛА противника, зафиксировано 19 прилетов. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. По окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - добавил глава области.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областьюДроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую областьЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Женщина ранена при ударах ВСУ по Белгородской области
Женщина получила ранения при артиллерийском ударе ВСУ по Шебекино – губернатор Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ дважды за сутки ударили из артиллерии по городу Шебекино в Белгородской области, ранена женщина, повреждены линия электропередачи и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в сводке за минувшие сутки.
Шебекинский округ
"В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино – зафиксировано три прилета. Есть пострадавшая – женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана в больнице, от госпитализации она отказалась", - сообщил губернатор.
Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы трех частных домов, повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи. По окраине Шебекино противник выпустил снаряд из РСЗО "Град", повредив производственно-складское помещение одного из предприятий. Кроме того, ВСУ 29 раз били по населенным пунктам округа минометными и танковыми снарядами, три взрывных устройства сброшено с дронов. Обошлось без последствий.
Обстрелы других районов области
В Белгородском районе, по данным Гладкова, зафиксировано шесть прилетов и один случай сброса взрывчатки с беспилотника. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Долгое. По населенным пунктам Волоконовского района 29 раз били из гранатометов, минометов и артиллерии. В Грайворонском округе сбит БПЛА противника, зафиксировано 19 прилетов. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое – установлено четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. По окраине поселка Задорожный выпущено три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - добавил глава области.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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