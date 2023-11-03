Удар ВСУ по Чаплынке: госпитализированы девять человек
Минздрав Херсонщины: девять человек получили ранения в результате удара ВСУ по Чаплынке
© Министерство здравоохранения Херсонской областиУдар ВСУ по Чаплынке: госпитализированы девять человек
© Министерство здравоохранения Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. После обстрела украинскими боевиками поселка Чаплынки в Херсонской области госпитализированы девять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Артыш Сат.
"В результате сегодняшнего ракетного обстрела соцфонда и службы занятости в Чаплынке со стороны киевского режима в больницы региона доставлены девять человек. Пострадавшие получили серьезные травмы разного характера. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести", – приводит слова Сата пресс-служба минздрава области.
Глава ведомства добавил, что при необходимости оказания специализированной медпомощи пострадавших направят на лечение в другие регионы России.
В пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. Данные о количестве жертв разнятся. В частности, Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара погибла женщина. В свою очередь сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, погибли семь человек.
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