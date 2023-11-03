https://crimea.ria.ru/20231103/udar-vsu-po-chaplynke-gospitalizirovany-devyat-chelovek-1132560873.html

Удар ВСУ по Чаплынке: госпитализированы девять человек

Удар ВСУ по Чаплынке: госпитализированы девять человек - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Удар ВСУ по Чаплынке: госпитализированы девять человек

После обстрела украинскими боевиками поселка Чаплынки в Херсонской области госпитализированы девять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T19:16

2023-11-03T19:16

2023-11-03T19:16

чаплынка

херсонская область

новости

владимир сальдо

константин басюк

артыш сат

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. После обстрела украинскими боевиками поселка Чаплынки в Херсонской области госпитализированы девять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Артыш Сат.Глава ведомства добавил, что при необходимости оказания специализированной медпомощи пострадавших направят на лечение в другие регионы России.В пятницу ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. Данные о количестве жертв разнятся. В частности, Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара погибла женщина. В свою очередь сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, погибли семь человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ атаковали предприятие в Шебекино – трое раненыхМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

чаплынка

херсонская область

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2023

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чаплынка, херсонская область, новости, владимир сальдо, константин басюк, артыш сат, обстрелы всу