https://crimea.ria.ru/20231108/raketnaya-ataka-na-yug-rossii---sbity-tri-rakety-1132641737.html

Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты

Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты

Украинские боевики пытаются атаковать юг России. Три ракеты, выпущенные ВСУ в сторону Крыма, сбиты над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T10:37

2023-11-08T10:37

2023-11-08T10:56

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу на крым

происшествия

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безопасность

новые регионы россии

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геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя- РИА Новости Крым. Украинские боевики пытаются атаковать юг России. Три ракеты, выпущенные ВСУ в сторону Крыма, сбиты над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил,что зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности.Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты военные использовали табельные средства маскировки. Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУВ Севастополе объявлена воздушная тревогаМасштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью

херсонская область

новые регионы россии

геническ

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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