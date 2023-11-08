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Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты
Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты
Украинские боевики пытаются атаковать юг России. Три ракеты, выпущенные ВСУ в сторону Крыма, сбиты над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T10:37
2023-11-08T10:56
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу на крым
происшествия
обстрелы всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новые регионы россии
новости
геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя- РИА Новости Крым. Украинские боевики пытаются атаковать юг России. Три ракеты, выпущенные ВСУ в сторону Крыма, сбиты над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил,что зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности.Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты военные использовали табельные средства маскировки. Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девяти погибших извлекли из-под завалов в Чаплынке после удара ВСУВ Севастополе объявлена воздушная тревогаМасштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
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херсонская область, владимир сальдо, атаки всу на крым, происшествия, обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новые регионы россии, новости, геническ, крым
Воздушная атака на юг России - сбиты три ракеты

Сальдо: ВСУ предпринимают ракетную атаку на юг России - над Геническом сбиты три ракеты

10:37 08.11.2023 (обновлено: 10:56 08.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя- РИА Новости Крым. Украинские боевики пытаются атаковать юг России. Три ракеты, выпущенные ВСУ в сторону Крыма, сбиты над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов",- сообщил он в своем Telegram-канале.
Он уточнил,что зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты военные использовали табельные средства маскировки.
Первого ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. По данным Сальдо, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.
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Херсонская областьВладимир СальдоАтаки ВСУ на КрымПроисшествияОбстрелы ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовые регионы РоссииНовостиГеническКрым
 
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