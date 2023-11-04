В Крыму над Керчью сбиты ракеты
Аксенов: над Керчью ПВО сбила вражеские ракеты, пострадавших нет
18:06 04.11.2023 (обновлено: 20:26 04.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов также призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы (до февраля 2021 года – Судостроительный завод "Залив") является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, бюджетообразующее предприятие Керчи. Штат предприятия насчитывает более 2300 человек. Имеет две технологические линии постройки судов. Завод работает в области как судостроения, так и судоремонта. За последние годы на предприятии проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере.
Ранее на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.