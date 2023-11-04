https://crimea.ria.ru/20231104/v-krymu-nad-kerchyu-sbity-rakety-1132581358.html

В Крыму над Керчью сбиты ракеты

В Крыму над Керчью сбиты ракеты - РИА Новости Крым, 04.11.2023

В Крыму над Керчью сбиты ракеты

В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи, пострадавших нет. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T18:06

2023-11-04T18:06

2023-11-04T20:26

сергей аксенов

пво

крым

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов также призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы (до февраля 2021 года – Судостроительный завод "Залив") является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, бюджетообразующее предприятие Керчи. Штат предприятия насчитывает более 2300 человек. Имеет две технологические линии постройки судов. Завод работает в области как судостроения, так и судоремонта. За последние годы на предприятии проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере.Ранее на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20231104/dym-v-sevastopole-i-raketnaya-trevoga--chto-proiskhodit-1132580005.html

крым

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, пво, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, атаки всу на крым