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В Крыму над Керчью сбиты ракеты - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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В Крыму над Керчью сбиты ракеты
В Крыму над Керчью сбиты ракеты - РИА Новости Крым, 04.11.2023
В Крыму над Керчью сбиты ракеты
В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи, пострадавших нет. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T18:06
2023-11-04T20:26
сергей аксенов
пво
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов также призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы (до февраля 2021 года – Судостроительный завод "Залив") является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, бюджетообразующее предприятие Керчи. Штат предприятия насчитывает более 2300 человек. Имеет две технологические линии постройки судов. Завод работает в области как судостроения, так и судоремонта. За последние годы на предприятии проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере.Ранее на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20231104/dym-v-sevastopole-i-raketnaya-trevoga--chto-proiskhodit-1132580005.html
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сергей аксенов, пво, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, атаки всу на крым
В Крыму над Керчью сбиты ракеты

Аксенов: над Керчью ПВО сбила вражеские ракеты, пострадавших нет

18:06 04.11.2023 (обновлено: 20:26 04.11.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов также призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы (до февраля 2021 года – Судостроительный завод "Залив") является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, бюджетообразующее предприятие Керчи. Штат предприятия насчитывает более 2300 человек. Имеет две технологические линии постройки судов. Завод работает в области как судостроения, так и судоремонта. За последние годы на предприятии проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере.
Ранее на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
17:02
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Сергей АксеновПВОКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииАтаки ВСУ на Крым
 
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