https://crimea.ria.ru/20231105/15-krylatykh-raket-ataka-vsu-po-zavodu-v-kerchi-povrezhden-korabl-1132586419.html

15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль

15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль - РИА Новости Крым, 05.11.2023

15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль

По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T00:28

2023-11-05T00:28

2023-11-05T00:49

керчь

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

министерство обороны рф

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в военном ведомстве.В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым