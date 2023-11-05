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15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль
15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль - РИА Новости Крым, 05.11.2023
15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль
По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T00:28
2023-11-05T00:49
керчь
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в военном ведомстве.В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html
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керчь, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль

Минобороны: ВСУ ударили по заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами, поврежден корабль

00:28 05.11.2023 (обновлено: 00:49 05.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевПункт управления войск ПВО
Пункт управления войск ПВО
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", – цитирует Минобороны РИА Новости.

В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в военном ведомстве.
В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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00:2815 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль
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