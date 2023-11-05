15 крылатых ракет: атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль
Минобороны: ВСУ ударили по заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами, поврежден корабль
00:28 05.11.2023 (обновлено: 00:49 05.11.2023)
© РИА Новости . Михаил ФомичевПункт управления войск ПВО
© РИА Новости . Михаил Фомичев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", – цитирует Минобороны РИА Новости.
В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в военном ведомстве.
В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников. В четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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