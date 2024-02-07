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Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтении

Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтении

Депутаты Верховной рады Украины утвердили в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T14:40

2024-02-07T14:40

2024-02-07T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Депутаты Верховной рады Украины утвердили в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "За" проголосовали 243 парламентария, "против" – 12, "воздержались" – 45. Еще 29 депутатов не голосовали. По словам Железняка, законопроект принят без предложений комитета. В ближайшие две недели в документ будут вноситься поправки. Кабмин Украины 30 января одобрил и направил в Верховную раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Согласно документу, призывной возраст украинцев снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, граждане в запасе могут быть привлечены к работам оборонного характера, а украинцам от 18 до 60 лет предписывается иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. Оформить украинский паспорт и загранпаспорт можно будет только при наличии военно-учетных документов. Женщины с медицинскими и фармацевтическим специальностями подлежат военному учету, а признанные ранее ограниченно годными к службе украинцы должны пройти повторную медкомиссию. Кроме того, военкомат может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право на выезд уклониста, его право на управление транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках. Полиция получает право задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал успехи российских войск в зоне СВОПохлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного

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мобилизация на украине, украина, новости, в мире, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины