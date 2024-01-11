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Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации

Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации

Депутаты Верховной Рады Украины прекрасно понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине. Поэтому они РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T19:04

2024-01-11T19:04

2024-01-11T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Депутаты Верховной Рады Украины прекрасно понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине. Поэтому они пытаются всячески затянуть рассмотрение этого законопроекта, сказал в интервью РИА Новости Крым политолог, преподаватель Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.Эксперт приводит в пример многочисленные видео, ставшие известными в интернете, как сотрудники военкоматов забирают людей с улиц, из общественного транспорта, баров и спортивных клубов. Это вызывает возмущения у окружающих.В затягивании закона заинтересованы представители почти всех политических сил, утверждает Суздальцев. После уничтожения оппозиции на Украине не осталось политических сил с ярко выраженным лидерством."Так что сейчас там выступают за это люди совершенно из разных фракций, не только "Слуги народа". У них есть опасения, что вот такие решительные законы просто-напросто развалят страну", - говорит эксперт.Напомним, сегодня на закрытом заседании комитета Верховной Рады Украины с участием главкома ВСУ Залужного и министра обороны Умерова рассматривался законопроект №10378 об усилении мер по мобилизации. По итогам обсуждения он был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.Читайте также на РИА Новости Крым: Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофуУкраинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей суздальцев, мнения, политика, украина, верховная рада украины, мобилизация на украине, общество