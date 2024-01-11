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Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации
Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации
Депутаты Верховной Рады Украины прекрасно понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине. Поэтому они РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T19:04
2024-01-11T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Депутаты Верховной Рады Украины прекрасно понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине. Поэтому они пытаются всячески затянуть рассмотрение этого законопроекта, сказал в интервью РИА Новости Крым политолог, преподаватель Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.Эксперт приводит в пример многочисленные видео, ставшие известными в интернете, как сотрудники военкоматов забирают людей с улиц, из общественного транспорта, баров и спортивных клубов. Это вызывает возмущения у окружающих.В затягивании закона заинтересованы представители почти всех политических сил, утверждает Суздальцев. После уничтожения оппозиции на Украине не осталось политических сил с ярко выраженным лидерством."Так что сейчас там выступают за это люди совершенно из разных фракций, не только "Слуги народа". У них есть опасения, что вот такие решительные законы просто-напросто развалят страну", - говорит эксперт.Напомним, сегодня на закрытом заседании комитета Верховной Рады Украины с участием главкома ВСУ Залужного и министра обороны Умерова рассматривался законопроект №10378 об усилении мер по мобилизации. По итогам обсуждения он был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.Читайте также на РИА Новости Крым: Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофуУкраинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ
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андрей суздальцев, мнения, политика, украина, верховная рада украины, мобилизация на украине, общество
Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации

Эксперт предсказал на Украине волнения похлеще майдана после принятия закона о мобилизации

19:04 11.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины. Архивное фото
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Депутаты Верховной Рады Украины прекрасно понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине. Поэтому они пытаются всячески затянуть рассмотрение этого законопроекта, сказал в интервью РИА Новости Крым политолог, преподаватель Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
"Они прекрасно понимают, что военные, которым поручено воевать, всеми силами будут добиваться нового "живого мяса", то есть новобранцев. Любым путем – женщин, калек, и так далее, и тому подобное. Но Зеленскому, который через два месяца будет уже нелегитимным, ему на все наплевать, ему нужно идти до победы. А вот депутаты опасаются, что это вызовет волнения в стране, похлеще любого майдана. Поэтому они пытаются, знаете, пробежать между двух струек воды и самим не замочиться", - говорит эксперт.
Эксперт приводит в пример многочисленные видео, ставшие известными в интернете, как сотрудники военкоматов забирают людей с улиц, из общественного транспорта, баров и спортивных клубов. Это вызывает возмущения у окружающих.
"Вот отсюда и попытки все это дело отложить, передвинуть, затянуть. Они придираются до точки с запятой, до любых нюансов. Депутаты таким образом не спасают Украину или ВСУ, они спасают свои шкуры и свой имидж, не более того", - уверен он.
В затягивании закона заинтересованы представители почти всех политических сил, утверждает Суздальцев. После уничтожения оппозиции на Украине не осталось политических сил с ярко выраженным лидерством.
"Так что сейчас там выступают за это люди совершенно из разных фракций, не только "Слуги народа". У них есть опасения, что вот такие решительные законы просто-напросто развалят страну", - говорит эксперт.
Напомним, сегодня на закрытом заседании комитета Верховной Рады Украины с участием главкома ВСУ Залужного и министра обороны Умерова рассматривался законопроект №10378 об усилении мер по мобилизации. По итогам обсуждения он был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.
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