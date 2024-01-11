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Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
Скандальный законопроект №10378 о мобилизации на Украине отправлен на доработку. Сегодня он был рассмотрен на закрытом заседании комиссии с участием главкома... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T15:14
2024-01-11T15:14
2024-01-11T15:27
мобилизация на украине
давид арахамия
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украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Скандальный законопроект №10378 о мобилизации на Украине отправлен на доработку. Сегодня он был рассмотрен на закрытом заседании комиссии с участием главкома ВСУ, министра обороны, руководства и представителей фракций Верховной Рады. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Давид Арахамия.По результатам совещания проект был возвращен на доработку в Кабинет министров. На рассмотрение в раду документ был подан 25 декабря, инициатором его принятия указан премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Как прокомментировал на сайте Верховной Рады народный депутат, заместитель главы парламентского комитета Егор Чернев, из законопроекта хотят исключить нормы о мобилизации инвалидов I и II группы, которые на данный момент там содержатся. Кроме того, законопроект предусматривает также рассылку повесток через электронную почту.В то же время Министерство обороны настаивает на скорейшем принятии этого закона. Главком Валерий Залужный считает, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием инвалидности, а решением военно-врачебной комиссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизацииУкраинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от КиеваДля мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы
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мобилизация на украине, давид арахамия, новости, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины)
Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
Законопроект о мобилизации на Украине отправили на доработку
15:14 11.01.2024 (обновлено: 15:27 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Скандальный законопроект №10378 о мобилизации на Украине отправлен на доработку. Сегодня он был рассмотрен на закрытом заседании комиссии с участием главкома ВСУ, министра обороны, руководства и представителей фракций Верховной Рады. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Давид Арахамия.
"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", – написал он.
По результатам совещания проект был возвращен на доработку в Кабинет министров. На рассмотрение в раду документ был подан 25 декабря, инициатором его принятия указан премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как прокомментировал на сайте Верховной Рады народный депутат, заместитель главы парламентского комитета Егор Чернев, из законопроекта хотят исключить нормы о мобилизации инвалидов I и II группы, которые на данный момент там содержатся. Кроме того, законопроект предусматривает также рассылку повесток через электронную почту.
"Мы настаиваем на том, чтобы инвалиды I и II группы вообще не подлежали мобилизации. И таких моментов достаточно много. Этот законопроект достаточно велик – около 200 страниц. Он вносит изменения во многие законы, вводит много норм", – подытожил парламентарий.
В то же время Министерство обороны настаивает на скорейшем принятии этого закона. Главком Валерий Залужный считает
, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием инвалидности, а решением военно-врачебной комиссии.
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