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Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева
Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева
Новые поправки в украинское законодательство о мобилизации превращают граждан этой страны в бесправных рабов, на которых развернут настоящую охоту, в том числе... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T12:33
2023-12-27T12:33
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
мобилизация на украине
европа
эстония
польша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новые поправки в украинское законодательство о мобилизации превращают граждан этой страны в бесправных рабов, на которых развернут настоящую охоту, в том числе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В частности, на предложение киевского режима высылать на родину уехавших украинских граждан уже ответила Эстония. Так, на прошлой неделе глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов, напомнила Захарова.По сообщениям СМИ, аналогичные идеи обсуждаются в Польше и других странах ЕС. По словам дипломата, это лишний раз свидетельствует о том, что Украина и ее население являются для киевского режима "разменной монетой и пушечным мясом".Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.Политолог, военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии РАИ Новости Крым высказал мнение, что европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Для Европы это будет даже выгодно, поскольку тем самым они смогут снизить дополнительную нагрузку на бюджет, устранив статью расходов в виде выплаты пособий беженцам с Украины, полагает специалист.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации"Решает не инвалидность": Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУВоевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцев
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, мобилизация на украине, европа, эстония, польша, в мире, общество, мнения, новости
Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева

Захарова о новых правилах мобилизации на Украине: людей превращают в бесправных рабов

12:33 27.12.2023
 
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Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новые поправки в украинское законодательство о мобилизации превращают граждан этой страны в бесправных рабов, на которых развернут настоящую охоту, в том числе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Поправки в законодательство, по сути, превращают значительную часть населения Украины буквально в бесправных рабов. На людей мобилизационного возраста готовится настоящая охота. В планах – насильственное возвращение из-за границы и мобилизация сбежавших от войны украинских мужчин", - сказала дипломат на брифинге в среду.
В частности, на предложение киевского режима высылать на родину уехавших украинских граждан уже ответила Эстония. Так, на прошлой неделе глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов, напомнила Захарова.
"Знаете почему? Потому что их кормить же надо – тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, лечить, обеспечивать работой. А на это Эстония не подписывалась. Она подписывалась на русофобию, на бесконечные информационные и политические атаки на нашу страну", – пояснила она
По сообщениям СМИ, аналогичные идеи обсуждаются в Польше и других странах ЕС. По словам дипломата, это лишний раз свидетельствует о том, что Украина и ее население являются для киевского режима "разменной монетой и пушечным мясом".
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.
Политолог, военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии РАИ Новости Крым высказал мнение, что европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Для Европы это будет даже выгодно, поскольку тем самым они смогут снизить дополнительную нагрузку на бюджет, устранив статью расходов в виде выплаты пособий беженцам с Украины, полагает специалист.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаМобилизация на УкраинеЕвропаЭстонияПольшаВ миреОбществоМненияНовости
 
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