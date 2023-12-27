Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева
Захарова о новых правилах мобилизации на Украине: людей превращают в бесправных рабов
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новые поправки в украинское законодательство о мобилизации превращают граждан этой страны в бесправных рабов, на которых развернут настоящую охоту, в том числе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Поправки в законодательство, по сути, превращают значительную часть населения Украины буквально в бесправных рабов. На людей мобилизационного возраста готовится настоящая охота. В планах – насильственное возвращение из-за границы и мобилизация сбежавших от войны украинских мужчин", - сказала дипломат на брифинге в среду.
В частности, на предложение киевского режима высылать на родину уехавших украинских граждан уже ответила Эстония. Так, на прошлой неделе глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов, напомнила Захарова.
"Знаете почему? Потому что их кормить же надо – тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, лечить, обеспечивать работой. А на это Эстония не подписывалась. Она подписывалась на русофобию, на бесконечные информационные и политические атаки на нашу страну", – пояснила она
По сообщениям СМИ, аналогичные идеи обсуждаются в Польше и других странах ЕС. По словам дипломата, это лишний раз свидетельствует о том, что Украина и ее население являются для киевского режима "разменной монетой и пушечным мясом".
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.
Политолог, военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии РАИ Новости Крым высказал мнение, что европейцы будут помогать отлавливать украинских мужчин призывного возраста в своих странах для последующей мобилизации и отправки в зону СВО. Для Европы это будет даже выгодно, поскольку тем самым они смогут снизить дополнительную нагрузку на бюджет, устранив статью расходов в виде выплаты пособий беженцам с Украины, полагает специалист.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.
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