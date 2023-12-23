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Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев
Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев
Эстония готова выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста и внесет предложение о заключении с Украиной соответствующего соглашения. Такое заявление сделал РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T14:11
2023-12-23T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Эстония готова выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста и внесет предложение о заключении с Украиной соответствующего соглашения. Такое заявление сделал глава МВД страны Лаури Ляэнеметс в интервью изданию ERR. При этом, по его словам, пока официального запроса украинской стороны не было, Эстония в ближашие дни внесет письменное предложение о заключении с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин. Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.Накануне глава департамента МВД страны Янек Мяги заявлял, что Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизацииТрое детей министра обороны Украины Умерова – граждане СШАБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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эстония, новости, украина, политика, беженцы
Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев

Эстония экстрадирует домой украинцев мобилизационного возраста – МВД страны

14:11 23.12.2023
 
© AP Photo Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo Andreea Alexandru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Эстония готова выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста и внесет предложение о заключении с Украиной соответствующего соглашения. Такое заявление сделал глава МВД страны Лаури Ляэнеметс в интервью изданию ERR.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство из них работают, имеют место жительства в Эстонии", – заявил Ляэнеметс.

При этом, по его словам, пока официального запроса украинской стороны не было, Эстония в ближашие дни внесет письменное предложение о заключении с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин. Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.
Накануне глава департамента МВД страны Янек Мяги заявлял, что Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
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