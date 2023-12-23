Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев
Эстония экстрадирует домой украинцев мобилизационного возраста – МВД страны
© AP Photo Andreea AlexandruУкраинские беженцы
© AP Photo Andreea Alexandru
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Эстония готова выдать Киеву украинцев мобилизационного возраста и внесет предложение о заключении с Украиной соответствующего соглашения. Такое заявление сделал глава МВД страны Лаури Ляэнеметс в интервью изданию ERR.
"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство из них работают, имеют место жительства в Эстонии", – заявил Ляэнеметс.
При этом, по его словам, пока официального запроса украинской стороны не было, Эстония в ближашие дни внесет письменное предложение о заключении с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин. Сейчас экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.
Накануне глава департамента МВД страны Янек Мяги заявлял, что Эстония не планирует высылать на родину военнообязанных украинцев.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Читайте также на РИА Новости Крым: