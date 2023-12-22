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Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизации
Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизации - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизации
Глава Минюста ФРГ Марко Бушманн отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации, его цитирует Tagesspiegel. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T10:54
2023-12-22T10:54
2023-12-22T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Глава Минюста ФРГ Марко Бушманн отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации, его цитирует Tagesspiegel.В Берлине хотят добиться того, чтобы как можно больше украинских беженцев трудоустроилось на территории Германии, подчеркнул Бушманн.Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, выехавших из страны.Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУТрое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США
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германия, новости, украина, в мире, политика, беженцы, мобилизация на украине
Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизации
Германия не будет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации
10:54 22.12.2023 (обновлено: 11:03 22.12.2023)