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Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев

Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев

Власти Эстонии не планируют высылать на родину военнообязанных граждан Украины, у Киева нет законных оснований подавать соответствующие запросы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T18:02

2023-12-22T18:02

2023-12-22T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Власти Эстонии не планируют высылать на родину военнообязанных граждан Украины, у Киева нет законных оснований подавать соответствующие запросы. Об этом заявил глава департамента МВД страны Янек Мяги в комментарии газете Postimees.Глава ведомства также отметил, что этот вопрос уже обсуждался с послом Украины, который заверил, что Киев не просил о высылке.Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне в интервью газете Bild заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.Глава Минюста Германии Марко Бушманн заявил, что власти ФРГ не будут принуждать находящихся в стране украинцев "проходить призыв или военную службу против их воли".Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуБуданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных в ВСУТрое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, в мире, украина, мобилизация на украине, общество, новости