Эстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев
Эстония не намерена высылать из страны военнообязанных граждан Украины – МИД страны
© © РИА Новости. Владимир ПесняГорода мира. Таллин
© © РИА Новости. Владимир Песня
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Власти Эстонии не планируют высылать на родину военнообязанных граждан Украины, у Киева нет законных оснований подавать соответствующие запросы. Об этом заявил глава департамента МВД страны Янек Мяги в комментарии газете Postimees.
"У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - цитирует министра РИА Новости.
Глава ведомства также отметил, что этот вопрос уже обсуждался с послом Украины, который заверил, что Киев не просил о высылке.
Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне в интервью газете Bild заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Он уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.
Глава Минюста Германии Марко Бушманн заявил, что власти ФРГ не будут принуждать находящихся в стране украинцев "проходить призыв или военную службу против их воли".
Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим станет рекрутировать в ВСУ инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.
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