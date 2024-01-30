https://crimea.ria.ru/20240130/budanov-priznal-uspekhi-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1134574456.html

Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО

Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО

Армия России успешно продвигается в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T23:31

2024-01-30T23:31

2024-01-30T23:36

кирилл буданов

всу (вооруженные силы украины)

главное управление разведки украины (гур)

новости сво

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132991787_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_e9df2e743d892f1d432a74a5d09af2cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России успешно продвигается в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.Он также признал, что ВСУ с ноября прошлого года находятся в обороне.Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Перед этим министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.18 января сообщалось, что подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, к северо-востоку от Авдеевки.21 января Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Крахмальное на Купянском направлении.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО – ГенштабАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов, всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур), новости сво, вооруженные силы россии, новости