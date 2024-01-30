https://crimea.ria.ru/20240130/budanov-priznal-uspekhi-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1134574456.html
Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО
Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО
Армия России успешно продвигается в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T23:31
2024-01-30T23:31
2024-01-30T23:36
кирилл буданов
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России успешно продвигается в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.Он также признал, что ВСУ с ноября прошлого года находятся в обороне.Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками. Перед этим министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.18 января сообщалось, что подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, к северо-востоку от Авдеевки.21 января Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Крахмальное на Купянском направлении.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО – ГенштабАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу
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кирилл буданов, всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур), новости сво, вооруженные силы россии, новости
Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО
Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск в зоне спецоперации
23:31 30.01.2024 (обновлено: 23:36 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России успешно продвигается в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них (российских войск — ред.) есть, и возле Авдеевки то, что случилось", — цитирует Буданова РИА Новости.
Он также признал, что ВСУ с ноября прошлого года находятся в обороне.
Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками.
Перед этим министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки
– города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.
18 января сообщалось, что подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, к северо-востоку от Авдеевки.
21 января Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Крахмальное
на Купянском направлении.
Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.
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