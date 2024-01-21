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ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской области
ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.01.2024
ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве добавили, что авиация и артиллерия отразил семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. 18 января сообщалось, что подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике,к северо-востоку от Авдеевки.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомХирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУРоссия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, харьковская область
ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской области

Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области - Минобороны

12:04 21.01.2024 (обновлено: 12:11 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что авиация и артиллерия отразил семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Коломыйчиха Луганской Народной Республики.
18 января сообщалось, что подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике,к северо-востоку от Авдеевки.
25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.
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