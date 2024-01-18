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Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска. Минобороны опубликовало кадры с экшн-камеры одного из... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T09:17

2024-01-18T09:17

2024-01-18T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска. Минобороны опубликовало кадры с экшн-камеры одного из российских военнослужащих, снятые во время штурма.Основные огневые точки и укрытия вражеской пехоты были обнаружены в ходе воздушной разведки."Артиллеристы ВДВ нанесли огневое поражение и подавили выявленные цели. Затем военнослужащие "крылатой пехоты" штурмом с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ", - уточнили в оборонном ведомстве.17 января Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В итоге свыше 60 боевиков были уничтожены, еще около двадцати доставлены в медицинские учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией РоссииВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове

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новости сво, министерство обороны рф, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), потери всу , всу (вооруженные силы украины), воздушно-десантные войска россии