Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240118/boytsy-krylatoy-pekhoty-shturmom-vzyali-opornyy-punkt-vsu-pod-artemovskom-1134278039.html
Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска. Минобороны опубликовало кадры с экшн-камеры одного из... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T09:17
2024-01-18T09:17
новости сво
министерство обороны рф
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129896701_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_b514b59fef4b1ef34d887b2b6a51da17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска. Минобороны опубликовало кадры с экшн-камеры одного из российских военнослужащих, снятые во время штурма.Основные огневые точки и укрытия вражеской пехоты были обнаружены в ходе воздушной разведки."Артиллеристы ВДВ нанесли огневое поражение и подавили выявленные цели. Затем военнослужащие "крылатой пехоты" штурмом с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ", - уточнили в оборонном ведомстве.17 января Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В итоге свыше 60 боевиков были уничтожены, еще около двадцати доставлены в медицинские учреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией РоссииВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129896701_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_814aa63c2537aa862be2365ef084fe1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), потери всу , всу (вооруженные силы украины), воздушно-десантные войска россии
Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском

09:17 18.01.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов в зоне СВО
Работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Российские десантники группировки "Южная" овладели опорным пунктом ВСУ северо-западнее Артемовска. Минобороны опубликовало кадры с экшн-камеры одного из российских военнослужащих, снятые во время штурма.
"Штурмовые подразделения Ивановских и Ярославских десантников из состава "Южной" группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, овладели очередным опорным пунктом ВСУ", - сообщают в ведомстве.
Основные огневые точки и укрытия вражеской пехоты были обнаружены в ходе воздушной разведки.
"Артиллеристы ВДВ нанесли огневое поражение и подавили выявленные цели. Затем военнослужащие "крылатой пехоты" штурмом с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ", - уточнили в оборонном ведомстве.
17 января Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В итоге свыше 60 боевиков были уничтожены, еще около двадцати доставлены в медицинские учреждения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
База горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
 
Новости СВОМинистерство обороны РФСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Воздушно-десантные войска России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Крымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналам
11:41Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена: Лавров обозначил ориентиры
11:18Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе
10:52Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг
10:37Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области
10:04Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
09:57Взрыв газа в доме в Махачкале – один ребенок погиб и еще двое пострадали
09:49Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в четверг
09:17Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
08:48Помощь помогающим: в чем нуждаются волонтеры
08:32Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
08:21Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на Белгород
08:05На "Тавриде" включат свет: вдоль федеральной трассы появятся фонари
07:3910 ракет сбиты на подлете к Белгороду – поврежден дом
07:30Массовые отключения света в Севастополе в четверг – в списке десятки улиц
07:07Ракетная опасность объявлена в Белгороде
06:32"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
06:02Село в Крыму останется без воды из-за дезинфекции скважины
05:32Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ
00:01В Крыму ночью гололед, днем дождь: прогноз погоды на четверг
Лента новостейМолния