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ВС РФ нанесли высокоточный удар по базе наемников ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли высокоточный удар по базе наемников ВСУ в Харькове - РИА Новости Крым, 17.01.2024

ВС РФ нанесли высокоточный удар по базе наемников ВСУ в Харькове

Пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове уничтожен высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T19:12

2024-01-17T19:12

2024-01-17T19:28

министерство обороны рф

харьков

харьковская область

иностранные наемники всу

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове уничтожен высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20-ти доставлены в лечебные учреждения.Утром в среду украинские чрезвычайные службы сообщали о серии мощных взрывов, которые прозвучали ночью. Наибольший урон получили Харьков и Одесса. В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района. В Одессе произошло возгорание газовой трубы. Взрывы прозвучали в Днепропетровской и Сумской областях, а также в подконтрольном Украине Херсоне.По информации Минобороны РФ, российские военные за минувшую неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Две ракеты Storm Shadow сбиты над Геническом - СальдоБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией РоссииРоссийская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire

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харьковская область

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