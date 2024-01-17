ВС РФ нанесли высокоточный удар по базе наемников ВСУ в Харькове
Высокоточным ударом армии России в Харькове уничтожены более 60 французских наемников ВСУ
19:12 17.01.2024 (обновлено: 19:28 17.01.2024)
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове уничтожен высокоточным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вечером 16 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники", – сообщили в ведомстве.
В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20-ти доставлены в лечебные учреждения.
Утром в среду украинские чрезвычайные службы сообщали о серии мощных взрывов, которые прозвучали ночью. Наибольший урон получили Харьков и Одесса. В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района. В Одессе произошло возгорание газовой трубы. Взрывы прозвучали в Днепропетровской и Сумской областях, а также в подконтрольном Украине Херсоне.
По информации Минобороны РФ, российские военные за минувшую неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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