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Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе

Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе

Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на среду в десяти регионах Украины, наибольший урон получили Харьков и Одесса. О последствиях рассказали в... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T11:11

2024-01-17T11:11

2024-01-17T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на среду в десяти регионах Украины, наибольший урон получили Харьков и Одесса. О последствиях рассказали в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным украинского ведомства, по Харькову было нанесено два удара, в результате частично разрушено административное здание."В момент прибытия пожарных было выявлено несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района, сообщил назначенный Киевом председатель областной администрации Олег Синегубов.В Одессе произошло возгорание газовой трубы. Взрывы прозвучали в Днепропетровской и Сумской областях, а также в подконтрольном Украине Херсоне.В Минобороны России утром сообщили, что над территорией Белгорода уничтожены четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и четыре дрона. В ночь на среду силами ПВО сбили семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ. В результате пострадал жилой сектор – повреждено остекление, кровля, загорелась хозяйственная постройка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУВ подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктураМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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