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Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе
Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе
Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на среду в десяти регионах Украины, наибольший урон получили Харьков и Одесса. О последствиях рассказали в... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T11:11
2024-01-17T11:15
украина
взрыв
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на среду в десяти регионах Украины, наибольший урон получили Харьков и Одесса. О последствиях рассказали в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным украинского ведомства, по Харькову было нанесено два удара, в результате частично разрушено административное здание."В момент прибытия пожарных было выявлено несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района, сообщил назначенный Киевом председатель областной администрации Олег Синегубов.В Одессе произошло возгорание газовой трубы. Взрывы прозвучали в Днепропетровской и Сумской областях, а также в подконтрольном Украине Херсоне.В Минобороны России утром сообщили, что над территорией Белгорода уничтожены четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и четыре дрона. В ночь на среду силами ПВО сбили семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ. В результате пострадал жилой сектор – повреждено остекление, кровля, загорелась хозяйственная постройка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУВ подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктураМассированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, в мире, харьков, харьковская область, одесса, днепропетровская область, сумская область, херсон, новости
Мощные взрывы прогремели в Харькове и Одессе

В Одессе и Харькове прозвучала серия взрывов

11:11 17.01.2024 (обновлено: 11:15 17.01.2024)
 
© МЧС УкраиныПожарный МЧС Украины
Пожарный МЧС Украины
© МЧС Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прозвучала в ночь на среду в десяти регионах Украины, наибольший урон получили Харьков и Одесса. О последствиях рассказали в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным украинского ведомства, по Харькову было нанесено два удара, в результате частично разрушено административное здание.
"В момент прибытия пожарных было выявлено несколько очагов возгорания. Общая площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района, сообщил назначенный Киевом председатель областной администрации Олег Синегубов.
В Одессе произошло возгорание газовой трубы. Взрывы прозвучали в Днепропетровской и Сумской областях, а также в подконтрольном Украине Херсоне.
В Минобороны России утром сообщили, что над территорией Белгорода уничтожены четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и четыре дрона. В ночь на среду силами ПВО сбили семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ. В результате пострадал жилой сектор – повреждено остекление, кровля, загорелась хозяйственная постройка.
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УкраинаВзрывВ миреХарьковХарьковская областьОдессаДнепропетровская областьСумская областьХерсонНовости
 
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