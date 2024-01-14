https://crimea.ria.ru/20240114/v-podkontrolnom-kievu-khersone-povrezhdena-priportovaya-infrastruktura-1134186012.html

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 14.01.2024

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T10:07

2024-01-14T10:07

2024-01-14T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В подконтрольном киевским властям Херсоне повреждена припортовая инфраструктура. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Утром в воскресенье воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 11 областях Украины, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.Сигнал об опасности почти одновременно прозвучал в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, а также в Киеве и области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.10 января Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе. Накануне взрывы звучали в Кременчуге, Днепропетровске, Киеве. В субботу Минобороны России сообщало о массированном ударе высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты. По информации Минобороны РФ, российские военные за неделю нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по объектам на Украине: что известноГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, украина, в мире, новости сво, потери всу , новости