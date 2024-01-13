https://crimea.ria.ru/20240113/vsu-pytalis-obstrelyat-reaktivnymi-raketami-poselok-v-khersonskoy-oblasti-1134172710.html

ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области

ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.01.2024

ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области

Над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T13:48

2024-01-13T13:48

2024-01-13T13:48

новости сво

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

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чаплынка

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра.В субботу в Минобороны РФ сообщили, об успешном массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.Также сообщалось, что российскими военными группировки "Юг" за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКНа Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и ДнепропетровскеВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

херсонская область

чаплынка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, пво, чаплынка, новости, вооруженные силы россии