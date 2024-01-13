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ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области
ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.01.2024
ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области
Над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T13:48
2024-01-13T13:48
новости сво
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
пво
чаплынка
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра.В субботу в Минобороны РФ сообщили, об успешном массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.Также сообщалось, что российскими военными группировки "Юг" за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПКНа Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и ДнепропетровскеВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
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новости сво, владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, пво, чаплынка, новости, вооруженные силы россии
ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области

Над Херсонской областью силами российской ПВО сбиты реактивные ракеты

13:48 13.01.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПВО
ПВО
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня боевики преступного киевского режима попытались обстрелять Чаплынку ракетами реактивных систем залпового огня. Все ракеты сбила ПВО, злодейские намерения противника пресечены", - написал он в своем Telegram-канале.

В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, об успешном массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Также сообщалось, что российскими военными группировки "Юг" за минувшие сутки уничтожен пункт управления беспилотными летательным аппаратами вооруженных сил Украины на Донецком направлении.
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Новости СВОВладимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУПВОЧаплынкаНовостиВооруженные силы России
 
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