https://crimea.ria.ru/20240109/vsu-atakovavli-belgorodskuyu-oblast-iz-rszo-uragan-1134071732.html

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган" - РИА Новости Крым, 09.01.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T22:20

2024-01-09T22:20

2024-01-09T22:30

министерство обороны рф

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в МО РФ.ВСУ регулярно атакуют мирные российские регионы. Так, во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека при этом получили ранения. На территории города был причинен ущерб жилому дому. Позже в Минобороны России сообщили об уничтожении шести беспилотников над двумя регионами России - Курской и Орловской областями. По словам, главы Курской области Романа Старовойта, под огнем боевиков погибла женщина. Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчинаВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область