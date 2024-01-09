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ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган" - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган" - РИА Новости Крым, 09.01.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T22:20
2024-01-09T22:30
министерство обороны рф
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в МО РФ.ВСУ регулярно атакуют мирные российские регионы. Так, во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека при этом получили ранения. На территории города был причинен ущерб жилому дому. Позже в Минобороны России сообщили об уничтожении шести беспилотников над двумя регионами России - Курской и Орловской областями. По словам, главы Курской области Романа Старовойта, под огнем боевиков погибла женщина. Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчинаВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
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министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область
ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

22:20 09.01.2024 (обновлено: 22:30 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРСЗО "Ураган"
РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Девятого января около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ураган" и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в МО РФ.
ВСУ регулярно атакуют мирные российские регионы. Так, во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников.
Три человека при этом получили ранения. На территории города был причинен ущерб жилому дому.
Позже в Минобороны России сообщили об уничтожении шести беспилотников над двумя регионами России - Курской и Орловской областями.
По словам, главы Курской области Романа Старовойта, под огнем боевиков погибла женщина.
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