https://crimea.ria.ru/20240109/nad-kurskom-srabotala-sistema-pvo-sbity-chetyre-bespilotnika-1134060029.html
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:41
2024-01-09T15:41
2024-01-09T15:47
курская область
пво
роман старовойт
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/66956/93/669569337_0:297:3000:1985_1920x0_80_0_0_345e9de79ac211744b41249a38716395.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт.Позже он добавил, что днем со стороны Украины было обстреляно село Горналь Суджанского района, в результате погибла мирная жительница.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Ранее во вторник на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. При этом три человека получили ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политологДым над Севастопольской бухтой – губернатор объяснил причину
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/66956/93/669569337_127:0:2794:2000_1920x0_80_0_0_485819b0a623235d8cf9dd6c644a539c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, пво, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, вооруженные силы россии
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника
Российские средства ПВО сбили четыре БПЛА над Курском – Старовойт
15:41 09.01.2024 (обновлено: 15:47 09.01.2024)