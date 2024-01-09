https://crimea.ria.ru/20240109/nad-kurskom-srabotala-sistema-pvo-sbity-chetyre-bespilotnika-1134060029.html

Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника

Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T15:41

2024-01-09T15:41

2024-01-09T15:47

курская область

пво

роман старовойт

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт.Позже он добавил, что днем со стороны Украины было обстреляно село Горналь Суджанского района, в результате погибла мирная жительница.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Ранее во вторник на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. При этом три человека получили ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политологДым над Севастопольской бухтой – губернатор объяснил причину

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, пво, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, вооруженные силы россии