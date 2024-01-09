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Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:41
2024-01-09T15:47
курская область
пво
роман старовойт
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт.Позже он добавил, что днем со стороны Украины было обстреляно село Горналь Суджанского района, в результате погибла мирная жительница.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Ранее во вторник на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. При этом три человека получили ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политологДым над Севастопольской бухтой – губернатор объяснил причину
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курская область, пво, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, вооруженные силы россии
Враг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотника

Российские средства ПВО сбили четыре БПЛА над Курском – Старовойт

15:41 09.01.2024 (обновлено: 15:47 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"
Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в небе над Курском, сообщил во вторник днем губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолетного типа", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что днем со стороны Украины было обстреляно село Горналь Суджанского района, в результате погибла мирная жительница.

"От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. Повреждены два дома. Подомовой обход продолжается", – сообщил он.

В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. Ранее во вторник на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. При этом три человека получили ранения.
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Курская областьПВОРоман СтаровойтБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасностьВооруженные силы России
 
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