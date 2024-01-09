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Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле
Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле
Три человека ранены при атаке украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:26
2024-01-09T15:34
орел
орловская область
андрей клычков
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Три человека ранены при атаке украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.О падении двух беспилотников на объект ТЭК губернатор рассказал во вторник днем. Он отметил, что возгорание на месте ЧП оперативно локализовано, на месте работают представители экстренных служб, ситуация находится под полным контролем.По данным губернатора, двое пострадавших от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. 6 января в акватории Черного моря были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун".Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгород стал "личной операцией" Зеленского – политологДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионыСемью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе
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РИА Новости Крым
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орел, орловская область, андрей клычков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости
Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле

Три человека ранены при атаке беспилотников на объект ТЭК в Орловской области - Клычков

15:26 09.01.2024 (обновлено: 15:34 09.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Три человека ранены при атаке украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
О падении двух беспилотников на объект ТЭК губернатор рассказал во вторник днем. Он отметил, что возгорание на месте ЧП оперативно локализовано, на месте работают представители экстренных служб, ситуация находится под полным контролем.
"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь", - написал он в своем Telegram.
По данным губернатора, двое пострадавших от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. 6 января в акватории Черного моря были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун".
Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.
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ОрелОрловская областьАндрей КлычковПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоНовости
 
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