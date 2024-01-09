https://crimea.ria.ru/20240109/tri-cheloveka-postradali-pri-atake-dronov-na-obekt-tek-v-orle-1134059966.html

Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле

Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Три человека пострадали при атаке дронов на объект ТЭК в Орле

Три человека ранены при атаке украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T15:26

2024-01-09T15:26

2024-01-09T15:34

орел

орловская область

андрей клычков

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Три человека ранены при атаке украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.О падении двух беспилотников на объект ТЭК губернатор рассказал во вторник днем. Он отметил, что возгорание на месте ЧП оперативно локализовано, на месте работают представители экстренных служб, ситуация находится под полным контролем.По данным губернатора, двое пострадавших от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. 6 января в акватории Черного моря были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун".Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгород стал "личной операцией" Зеленского – политологДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионыСемью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе

орел

орловская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орел, орловская область, андрей клычков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости