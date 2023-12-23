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ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.12.2023
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T10:33
2023-12-23T10:38
андрей алексеенко
новости
херсонская область
школа
детский сад
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.При этом, по его данным, тяжелые ранения получил охранник, он в больнице. Здание школы сильно повреждено. В детском саду обошлось выбитыми окнами и дверями.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре херсонского левобережья. Только за минувшие сутки по населенным пунктам региона неонацисты выпустили 95 снарядов. Ранее украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области и также повредили здания школы и детского сада, тогда была ранена воспитательница. Читайте также на РИА Новости Крым:Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель
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андрей алексеенко, новости, херсонская область, школа, детский сад, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Каланчакском районе Херсонщины

10:33 23.12.2023 (обновлено: 10:38 23.12.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе. Оба работающие – принимали детей сразу из трех соседних сел. Разумеется, ночью в здании их не было", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

При этом, по его данным, тяжелые ранения получил охранник, он в больнице. Здание школы сильно повреждено. В детском саду обошлось выбитыми окнами и дверями.

"Приняли решение оперативно запустить за каникулы неработавшую школу в соседнем селе Раздольное – это около 8 км. Организуем подвоз туда всех 135 детей, которые учились в разбитой школе, и педагогов. Отопление там уже запустили, за каникулы проверим все инженерные системы", – уточнил глава регионального правительства.

© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
1 из 3
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
2 из 3
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
3 из 3
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 3
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
2 из 3
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
3 из 3
ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре херсонского левобережья. Только за минувшие сутки по населенным пунктам региона неонацисты выпустили 95 снарядов. Ранее украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области и также повредили здания школы и детского сада, тогда была ранена воспитательница.
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