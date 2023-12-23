https://crimea.ria.ru/20231223/vsu-nanesli-raketnye-udary-po-shkole-i-detskomu-sadu-v-khersonskoy-oblasti-1133748421.html

ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.12.2023

ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области

Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T10:33

2023-12-23T10:33

2023-12-23T10:38

андрей алексеенко

новости

херсонская область

школа

детский сад

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/17/1133748472_367:254:836:518_1920x0_80_0_0_cb761da48cd3a8d9f8a1de312143a380.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области, ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.При этом, по его данным, тяжелые ранения получил охранник, он в больнице. Здание школы сильно повреждено. В детском саду обошлось выбитыми окнами и дверями.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре херсонского левобережья. Только за минувшие сутки по населенным пунктам региона неонацисты выпустили 95 снарядов. Ранее украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области и также повредили здания школы и детского сада, тогда была ранена воспитательница. Читайте также на РИА Новости Крым:Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель

https://crimea.ria.ru/20231220/boeviki-vsu-nanesli-udar-po-dnepryanam--est-zhertvy-1133691866.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, новости, херсонская область, школа, детский сад, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу